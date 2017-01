Uma invencibilidade de 40 jogos, ou , 3.600 minutos (sem contar os acréscimos), foi destruída neste domingo em apenas 10 minutos. Falo, claro, da derrota do Real Madrid diante do Sevilla, que quebrou uma série que começou em abril do ano passado do time merengue. Além de perder a invencibilidade, a equipe da capital espanhola viu a distância para o vice-líder (o próprio Sevilla) cair para apenas um ponto (40 a 39, contra 38 do Barcelona), lembrando apenas que a equipe comandada por Zidane tem uma partida a menos, adiada para a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, mês passado, no Japão.

Mesmo jogando fora de casa a expectativa era de que o Real Madrid, pelo menos, manteria a invencibilidade. Pensamento que ganhou força quando o time de Cristiano Ronaldo e Marcelo abriu o placar. E o jogo se encaminhava para mais um triunfo madridista quando Sérgio Ramos (que andou salvando a série invicta do Real várias vezes) marcou contra, a nove minutos do fim da partida. Animado, o Sevilla foi para cima e, aos 46 conseguiu a virada, para tristeza da galera do Real Madrid.

Apesar da derrota, o Real Madrid é o novo recordista de jogos invicto no futebol espanhol e ficou a apenas três partidas de igualar a marca europeia, que pertence à Juventus, da Itália, que chegou a ficar 43 jogos sem saber o que era derrota. Agora, como disse Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid e titular da seleção brasileira, é apagar o que passou e continuar na briga pelo título espanhol, quem sabe recomeçando uma nova série de jogos sem perder.



Na Bota…

Não foi só o Real Madrid quem vacilou no fim de semana, entre os gigantes da Europa. A Juventus de Turim foi surpreendida pela Fiorentina e, agora, está apenas um ponto à frente da Roma (45 a 44), no Campeonato Italiano – o Napoli vem em terceiro, com 41. Como acontece com o Real Madrid, La Vecchia Signora tem um jogo a menos, mas a aproximação do time vermelho e amarelo da capital pode ajudar a animar um pouco os recentemente pouco disputados torneios italianos. A disparidade técnica da Juventus tem terminado com as emoções do calcio muito cedo. E a próxima rodada promete, porque teremos Juventus x Lazio (que vem em quarto lugar) e Milan x Napoli – a Roma receberá o Cagliari sabendo que precisa vencer ou vencer.



A força da TV

O principal motivo da extensão da Libertadores da América, agora disputada em nove meses, foi a pressão da emissora de TV que detém os direitos de transmissão da competição. A Fox Sports avaliou o torneio e percebeu que, com a Libertadores disputada até julho, agosto, sua audiência anual ficava concentrada praticamente no primeiro semestre, quando acontecia a competição continental. Daí ter decidido “pedir uma ajudinha” a Conmebol, estendendo o torneio até novembro, o que certamente manterá os índices até a decisão.

Como reação, a Globo, que é “dona” do Brasileiro e da Copa do Brasil (outras emissoras transmitem, além da Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas em cessão parcial de direitos), já avisou que ano que vem a Copa do Brasil vai pagar um prêmio ainda melhor. Tudo para evitar que os times que estejam na competição nacional e em algum outro torneio, paralelamente (leiam Libertadores), se desinteressem, passem a escalar times mistos e desvalorizem a Copa do Brasil.