Autor do livro “Por que o Brasil é um país atrasado”, o príncipe Luiz Philippe Bragança deu uma volta na #MinhaBrasília e conta suas perspectivas para a política brasileira. Na entrevista, ele fala de liberalismo e do que chama de poliarquia, com poderes descentralizados. Ainda defende que todo o Congresso deve ser trocado nas próximas eleições. Dá um play e diz o que achou.