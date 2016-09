Preço do cuspe

O deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) pode ter o mandato suspenso por alguns meses. A Mesa Diretora da Câmara Federal autorizou o Conselho de Ética a abrir processo disciplinar nº 110.482 contra o parlamentar, com a indicação da suspensão do mandato do parlamentar. Wyllys é acusado de quebra de decoro ao cuspir no deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) dentro do plenário na sessão que aprovou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

Covardia

A punição foi endossada pelo corregedor da Câmara, deputado Carlos Manato. No episódio, Wyllys respondeu a uma provocação de Bolsonaro com o cuspe e correu.

Balela

A militância do PSC, ligada ao Pr Feliciano e a Bolsonaro, criou mentira deslavada: soltou nas redes que Wyllys teria contratado Patrícia Lélis para denunciar Feliciano.

Comprando dinheiro

Medida Provisória nº 745, do dia 15, autorizou o Banco Central a adquirir ‘papel moeda e moeda metálica’ fabricados fora do Brasil por fornecedor estrangeiro.

Preventivo

Os advogados do agora denunciado ex-presidente Lula estudam apresentar à Justiça de Curitiba um pedido de habeas corpus preventivo para o petista não ser preso no curso das investigações da Lava Jato. A defesa vai alegar que Lula não representa risco à ordem pública, à instrução do processo ou à produção de provas da operação.

Anti-Lava Jato

Juristas ligados a Lula esquadrinham manifesto de “repúdio” aos “excessos” da operação Lava Jato. O coordenador da força-tarefa, promotor Deltan Dallagnol, será alvo das críticas do texto que será traduzido para o inglês, espanhol e francês.

Da academia

Um dos idealizadores da carta anti-Lava Jato, o professor da USP, Samuel Barbosa, afirma que “denuncia-se por uma coisa e se esculacha por outra”, ao comentar as acusações contra o ex-presidente Lula.

A arte…

Cotado para ser substituído por um tucano na reforma ministerial, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, passou a bajular o chefe.

…de bajular

“O Brasil tem uma oportunidade ímpar de mudança. Ele (Temer) conhece o Congresso como ninguém; foi três vezes presidente da Câmara e conta com o apoio de 400 deputados e 60 senadores. É um capital político incomparável”, dispara Kassab.

Defensor público

O deputado Silvio Costa (PTdoB-PE) classifica como “inacreditável” a denúncia contra o ex-presidente Lula. “Na tese da Lava Jato, a partir de agora os 27 governadores e os 5.570 prefeitos poderão ser acusados de chefe de quadrilha por um ato praticado por qualquer funcionário do quarto escalão que tenha sido nomeado por eles”.

Bolsa campanha

Ex-ministro do TSE, o chefe da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, comanda força-tarefa para identificar e excluir beneficiários ilegais do Bolsa Família. A devassa iniciou depois que o presidente do TSE, Gilmar Mendes, alardeou que pessoas inscritas no programa fazem doações para campanhas municipais.

Ponto Final

“O PT sempre tentou ser um partido diferente, em defesa da ética e da moral, hoje ele faz o contrário: quer jogar todo mundo na vala comum”.

Do deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), ao comentar a denúncia do Ministério Público contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato.