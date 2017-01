Na madrugada de sábado foram definidos os primeiros classificados na Libertadores 2017. Ou melhor, permitam que o colunista explique: no início do sábado terminaram os confrontos da pré-pré-pré Libertadores, o mini-mata-mata que surgiu para que fossem ocupadas as três vagas destinadas aos times mexicanos que abriram mão de disputar a competição este ano. E os classificados foram o Montevideo Wanderers (que passou pelo Universitario de Sucre e agora terá pela frente outro boliviano, o The Strongest), o Independiente del Valle (que na temporada passada foi o vice-campeão da competição) e o Capiatá (que eliminou o Deportivo Táchira).

Hoje, já com estes três classificados e três jogos, começa a pré-pré Libertadores, da qual participam o Botafogo (que joga amanhã, contra o Colo-Colo) e o Atlético Paranaense (que também entrará em campo amanhã, contra o Millonarios). Pelo ranking da Conmebol para a Libertadores, o Colo-Colo é o 23º colocado e o Millonarios ocupa a 62ª colocação – o Botafogo está em 79º lugar e o Furacão em 71º), ou seja, pelo retrospecto da entidade continental, os dois brasileiros na pré-pré estão em desvantagem. E começam jogando em casa, decidindo fora sua classificação.



Surpresa!

A grande atração do Campeonato Carioca, até agora, é o Madureira. Por conta da antecipação de seu jogo pela segunda rodada, contra o Botafogo, o Tricolor Suburbano lidera o grupo A da Taça Guanabara com duas vitórias em duas partidas, à frente até do Flamengo, que estreou sábado goleando o Boavista, em Natal. Já o Botafogo, que terminou o ano dando muitas esperanças à torcida, ainda não venceu no Estadual – sempre usando a desculpa de dar prioridade à Libertadores, o alvinegro vem atuando com vários reservas e ainda não venceu.



Milagreiro

Abel Braga já está sendo chamado de santo nas Laranjeiras. Para os torcedores, só mesmo com milagre o atacante Henrique Dourado conseguiria fazer o que vem fazendo nestes dois jogos sob o comando de Abel: gols e assistência. Não custa lembrar que, na temporada passada, o jogador caiu em desgraça com a torcida pelas fracas participações no Brasileiro.

Apostas

Já há quem fale, em São Januário, quando irá ocorrer a demissão de Cristovão Borges. Tudo isso depois da péssima atuação do Vasco diante do Fluminense, no clássico realizado neste domingo, no Engenhão, no qual o tricolor passou fácil pelo adversário. Muitos apostam que Eurico Miranda não irá segurar o treinador tanto tempo quanto manteve Jorginho e Zinho, mesmo quando o time começou a cair de produção no Brasileiro da Série B de 2016. O que pode prorrogar, um pouco, a permanência do técnico é a indefinição com relação aos reforços. Os cartolas vascaínos sabem que o time é fraco e os maus resultados não são, num primeiro momento, culpa da comissão técnica.

Dispara Juve

Não bastasse ter um elenco de primeira e um time acertadinho, a Juventus, de Turim, ainda conta com a preciosa colaboração dos rivais na corrida por mais um scudetto. Neste fim de semana, enquanto a Vecchia Signora fazia a sua parte e derrotava o Sassuolo, fora de casa, seus mais diretos perseguidores perdiam pontos preciosos. A Roma perdeu para a Sampdoria, enquanto o Napoli, em seu estádio, ficou no empate diante do Palermo, que ocupa a penúltima colocação do cálcio. Mesmo com uma partida a menos, a Juventus já está com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado (Roma).



Dispara Real

Mesmo com um jogo pendurado (da época de sua participação no Mundial de clubes, no Japão), o Real Madrid está disparando na liderança do Campeonato Espanhol. E, além da força do seu time, conta com uma ajudinha da arbitragem, que vem parando seus rivais. Neste fim de semana, o Barcelona ficou apenas no empate contra o Bétis, permitindo que a distância para os merengues chegasse a quatro pontos – detalhe: o time catalão teve um gol não assinalado pela arbitragem. A bola entrou mais de meio metro, mas nem o árbitro, nem o bandeirinha, viram o fato.