Contrato de vigilância questionado no Tribunal de Contas do DF

O deputado distrital Cláudio Abrantes (sem partido) foi ao Tribunal de Contas do DF questionar o novo contrato do governo para os postos de vigilantes dos órgãos públicos. Na representação, ele aponta que centenas de vigilantes que prestam serviço para a Secretaria de Planejamento e para a Secretaria de Saúde correm o risco de ficar sem emprego, mesmo com a previsão legal de mantê-los no cargo. Os profissionais, segundo o parlamentar, São trabalham principalmente na região norte do DF, em Planaltina e Sobradinho. “Foi realizada uma nova licitação e a lei distrital 4.794/2012 é clara sobre o aproveitamento dos empregados da empresa antiga pela empresa nova. Mas isso não tem sido respeitado pelas empresas com conivência do GDF”, explicou o deputado ao conselheiro Márcio Michel, que o recebeu na Corte.

Suspensão

A representação sugere que o processo seja suspenso e acompanhado pelo Tribunal de Contas para que sejam garantidos os direitos dos vigilantes.

Indicativo de greve

O Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF) convocou assembleia para amanhã, às 14h30, na Praça da Buriti, para discutir sobre novas ações de mobilização da categoria, que briga pela manutenção da paridade salarial com a Polícia Federal. E há indicativo de greve. “Estamos há oito anos sem reajustes salariais. Todo o funcionalismo foi reestruturado nos últimos anos. Apesar de já ter se posicionado a favor do pleito, na prática, o governo atual tem demonstrado grande desrespeito pela categoria mantendo as negociações paralisadas, e, a cada dia, agravando ainda mais a defasagem salarial dos policiais civis”, explica Rodrigo Franco, presidente da entidade.

Não está fácil!

Os aprovados em concursos públicos não dormem em serviço e a pressão por nomeações é grande. Principalmente nas redes sociais. Ontem, enquanto fazia o anúncio da contratação de 1.183 novos servidores, a live do governador Rodrigo Rollemberg no Facebook reuniu comentários de cobranças por nomeações e até pelo restabelecimento do fornecimento de água em algumas regiões administrativas.

Não custa dizer

Que o Ponto do Servidor adiantou as nomeações para a Secretaria de Saúde na edição de 4 de outubro, quando o secretário Humberto Fonseca adiantou ao deputado Cláudio Abrantes que uma lista de pelo menos 558 concursados havia sido encaminhada à Secretaria de Planejamento. Ontem, no anúncio da nomeação de 1.183, o governador disse que os contratados para a Saúde podem chegar a 915.