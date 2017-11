Concurso a preços populares

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) anunciou que o concurso para preencher 96 vagas terá preços populares. A empresa contratada – Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos – venceu a concorrência pública e estipulou taxas no valor de R$ 6 e de R$ 7 por concorrente para vagas de níveis técnico e superior, respectivamente. “Estamos democratizando o acesso ao serviço público com uma taxa de inscrição acessível a todos”, fez questão de destacar o diretor-presidente da Novacap, Júlio Menegotto.

Mais concorrência

Publicidade

Com a diminuirmos dos custos, a ideia é aumentar a concorrência da prova, que deve ocorrer no início do próximo ano, com 36 oportunidades para nível médio e 60 para superior. “Queremos que mais candidatos participem, o que eleva o nível do concurso e aumenta a concorrência”, explica Menegotto.

Formação

Servidores do Governo do DF que atuam na área de tecnologia da informação e comunicação participam, nesta semana, do curso “Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação”, promovido pelo Tribunal de Contas do DF.

Desligamento voluntário

A comissão mista do Senado que analisa a Medida Provisória 792/2017 reúne-se amanhã para examinar o projeto que cria programa de desligamento voluntário de servidor público no âmbito do Poder Executivo. Relatada pelo senador João Alberto Souza (PMDB-MA), a MP também permite reduzir a jornada de trabalho de oito horas diárias e 40 semanais para seis ou quatro horas diárias e 30 ou 20 horas semanais, respectivamente, com remuneração proporcional.

Greve à vista?

Está marcada hoje uma reunião no Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF (Sindsasc) dos delegados e membros do comando de greve da categoria. Na pauta, assembleia geral dos servidores.