Cadê a proposta que deveria estar aqui?

Deputados que representam a segurança pública estão impacientes com a inércia do governo local em não apresentar uma proposta concreta de paridade salarial dos policiais civis do DF com os federais, assim como sempre ocorreu. O deputado federal Laerte Bessa (PR-DF) cobrou, no Plenário da Câmara dos Deputados, uma resposta do governador Rodrigo Rollemberg. Conforme ele citou, há um mês, tinha um projeto dele na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa que propõe a federalização da segurança pública do DF, mas foi retirado, a pedido do chefe do Executivo. A contrapartida do Palácio do Buriti viria em forma de proposta para a Polícia Civil. O deputado disse aguardar até hoje um contato para marcar reuniões com os sindicatos que representam a categoria. Bessa lembrou que uma condição para retomar as negociações com a Polícia Civil era a aprovação da reforma da previdência na Câmara Legislativa. Mas o projeto passou e, até agora, não houve nenhum contato.

Mentiras

Bessa usou a tribuna da Casa para atacar o gestor: “Tem muitos homens públicos que honram a palavra, mas, em Brasília, temos um governador que simplesmente não honra. Continua mentindo para os colegas parlamentares e para o povo de Brasília. Eu pergunto ao governador: até quando vai continuar mentindo? Rollemberg, o senhor é governador e tem que conversar com a segurança pública e a Polícia Civil. Mais uma vez, confio na sua palavra, espero que ainda cumpra a promessa. A segurança pública do DF não merece mais essa gestão.”

De volta ao eixo

Um grupo formado por servidores públicos da carreira do Ciclo de Gestão do DF e de procuradores lança oficialmente, na próxima terça-feira, o movimento Brasília de Volta ao Eixo. E, no restaurante Coco Bambu do Lago Sul, prometem apresentar soluções que respondam à seguinte pergunta: como ter uma gestão eficiente e de combate à corrupção no Distrito Federal?

Homenagem

Pelo sétimo ano consecutivo, uma sessão solene vai homenagear os médicos pelo passagem do seu dia. Os deputados Bispo Renato Andrade (PR) e Celina Leão (PPS) são os proponentes do evento, marcado para a noite de hoje, no Plenário da Câmara Legislativa. São esperadas cerca de 400 pessoas, entre médicos dos serviços público e privado, familiares e outros profissionais da saúde. Estão confirmadas presenças de representantes do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, da Secretaria de Saúde e do ex-secretário Jofran Frejat.

Lixo que vira arte

Caixas usadas e barbantes desperdiçados no Hospital Regional de Planaltina viram robôs, animais, bonecos e veículos nas mãos do servidor José Geraldo Costa, funcionário do almoxarifado da unidade. “Eu ficava incomodado em não usar de algum jeito esse material e, um dia, depois de terminar o horário de serviço, tive a ideia de fazer artesanatos com produtos que iriam para o lixo. Falei com a chefe do setor, que logo aprovou a proposta e, a partir daí, não parei mais”, diz ele, que virou destaque no site da Secretaria de Saúde do DF.