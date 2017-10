Vem aí a nova edição do Fest Gym

O Taguatinga Shopping se torna palco para belos movimentos, elegância e ritmo, com mais uma edição do Fest Gym. O projeto apresenta anualmente ginastas amadoras de várias idades e de todo o Distrito Federal, para um dia de espetáculos ao vivo. Classificado como esporte olímpico desde 1984, a ginástica rítmica se tornou uma das modalidades mais assistidas das últimas edições dos Jogos Olímpicos. Utilizando fitas, arcos e muitos movimentos acrobáticos, a modalidade vem crescendo a cada dia em número de praticantes e adeptos no DF. O público terá a oportunidade de observar algumas das características da ginástica rítmica no dia 21 de outubro, das 10h às 18h, no Estacionamento H, 2º piso.

SERVIÇO: Publicidade

Fest Gym

Data: 21 de outubro de 2017

Hora: Das 10h às 18h

Local: Estacionamento H, 2º Piso – Taguatinga Shopping

Acesso: Livre