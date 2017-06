Transformers e My Little Pony invadem o McDonald’s!

Algumas animações conseguem prender a atenção de diversas gerações. Transformers™ e My Little Pony™ são exemplo disso e estarão na próxima campanha exclusiva do McDonald’s. As oito opções de personagens estarão disponíveis em todos os restaurantes da rede a partir do dia 7 de junho, como acompanhamento ao McLanche Feliz.

Os personagens inspirados em Transformers™ são uma verdadeira febre entre jovens e adultos. Os carros se transformam em divertidos robôs, que podem colorir o imaginário em uma verdadeira guerra contra o mal. E a fofura das surpresas de My Little Pony™ vem para agradar ainda mais o público. Confira a descrição de cada um:

Rarity: Na base azul, uma surpresa: um lindo pente roxo. O pônei tem cabelo de verdade, use a imaginação para criar penteados divertidos.

Twilight Sparkle: Essa linda personagem tem como base um diário, onde se pode escrever ou desenhar e, depois, trancá-lo para deixar tudo em segredo.

Pinkie Pie: A base de Pinkie Pie é um acessório muito divertido e, com ele, todos podem realizar carimbos com forminhas de balão num papel. É só abrir e colocar uma folha dentro, ao apertar, saíra o carimbo.

Rainbow Dash: Rainbow Dash tem um pente como base, que você poderá utilizar para criar penteados originais e engraçados.

Grimlock: Para lançar o míssil, basta colocar o canhão sobre as costas do dinossauro, carregar e pronto: ele será lançado e você poderá criar diversas histórias!

Bumblebee: No peito do Bumblee há uma pequena roda, nela, pode-se encaixar as asas que se encontram separadamente nas costas do personagem. Para vê-lo se movimentar, basta empurrá-lo em uma superfície lisa.

Optimus Prime: O personagem queridinho do público não poderia ser diferente, ao colocar a espada na mão do Optimus Prime e pressionar o botão detrás, o braço se move para cima e para baixo em posição de luta.

Além dessas surpresinhas, a rede também oferece como opção os seis livros da Turma da Mônica, que compõe campanha em parceria com a Mauricio de Sousa Produções que visa o incentivar a leitura dos pequenos brasileiros.