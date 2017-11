Papai Noel passa as férias em Brasília!

O mundo está em constante mudança. As tecnologias são aliadas em nossas vidas, estamos sempre conectados, mas acabamos por esquecer o encanto de certas coisas. Com o Natal cada dia mais próximo, ninguém melhor que o Papai Noel, para nos lembrar do real significado da data: ele acredita na transformação das pessoas pela magia do Natal!

Embora receba muitas cartas no Polo Norte, Papai Noel decidiu sair da rotina. Em 2017, ele decidiu cair na estrada mais cedo e, após uma longa viagem, veio conhecer o calor tropical do Brasil, e chegou até o Distrito Federal. Atento às mudanças do mundo moderno, o bom velhinho aderiu às novas tecnologias para se aproximar das pessoas.

Sem qualquer experiência no mundo digital, Noel tem se empenhado bastante para aprender a se comunicar por meio da Internet. Muitíssimo bem relacionado. Na rede, conversa com amigos, conhece novas pessoas e fica por dentro das novidades.

O Bom Velhinho entende que as redes sociais são excelentes meios para se comunicar. Por isso, ele criou seu próprio perfil no Instagram: (@eusounoel). Agora, a interação com ele está muito mais fácil, basta segui-lo para acompanhar e comentar sua jornada. Como um bom internauta da terceira idade, ele está aprendendo – aos poucos – a usar o smartphone e a navegar pelas redes sociais.

Para isso, ele conta com o auxílio de amigos influencers digitais, que têm a divertida tarefa de tirar suas dúvidas e ensinar dicas de como produzir fotos, encontrar o melhor ângulo, se comunicar com seu público e, até mesmo, usar as ferramentas que as mídias instantâneas oferecem para deixar as publicações mais criativas e interativas.

Engana-se quem pensa que ele gosta só de neve e trabalho! A diversão dá o gás de continuar ativo e disposto para manter a magia do Natal viva em nossos corações. Ele gosta de verão, de brincadeiras, sorvete, natureza e animais, inclusive, tem um cachorrinho chamado Rodolfo. É um velhinho antenado (embora seu look pareça ser sempre tradicional), é estiloso e adora moda. Ter novas experiências, ir ao cinema, conhecer pessoas e lugares são seus passatempos favoritos.

O roteiro de passeios do Noel inclui os maravilhosos lugares de Brasília, a cidade de concreto no coração do país. Pontos turísticos, parques para curtir as manhãs de descanso ao lado do Rodolfo, enquanto curte uma água de coco geladinha após um rolê maroto. Ele também irá conhecer algumas regiões administrativas e suas particularidades, e verá que é muito diferente do Polo Norte. Os registros podem ser conferidos em seu perfil no Instagram, por meio de fotos e vídeos no Insta Stories.

