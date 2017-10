Halloween do Terraço Shopping agita o fim de semana

A Praça Central do Terraço Shopping será ocupada pelo especial “Escolinha de Magia”, para celebrar o Halloween. No último fim de semana outubro, a programação está de arrepiar! No domingo (29), a festa começa ao meio dia e vai até as 18h. Neste dia, está liberada a criatividade nas fantasias para adultos e crianças. Coloque a sua e venha brincar com a turma! Logo no início da tarde, as crianças poderão se divertir com as apresentações especiais de Adriana Bastos, da Ciência e Mágica, e o musical Wicked. Às 16h, os personagens covers do Harry Potter – Harry, Hermione e Rony – irão visitar a nossa praça e animar a garotada! As crianças ainda podem participar das oficinas em que aprenderão a fazer suas varinhas e também balões de corujinha.

O domingo será de muita animação e diversão para quem participar da festa. Às 17h, a Cia Neia e Nando apresenta a peça “Abracadabra”. Após se mudar para Salem, o adolescente Max Dennison explora uma casa abandonada com a irmã Dani e sua nova amiga Allison. No decorrer da história, as crianças precisarão tomar o livro de magias das bruxas, para impedi-las de se tornarem imortais. Após a apresentação, os personagens farão uma sessão de fotos e autógrafos com a criançada.

Publicidade

1 de 2

No sábado (28), a programação das Tardes Animadas do Terraço terá o teatro “Inesperável Público”, com a Cia Concertina. É um espetáculo cômico que resgata a essência do circo de maneira minimalista, propondo assim, um tema de relevância na história mundial, com uma atenção especial para o seu caráter lúdico e fantástico. Quem comanda a festa são as palhaças Marinês e Hipotenusa, sempre cheias de alegria e muita palhaçada!

Clubinho Mágico

E para as crianças que já têm o cartão fidelidade do Clubinho Mágico, as Tardes Animadas e o Teatrinho Infantil valem 10 pontos cada. A participação no Especial de Halloween vale 20 pontos. A partir de 100 pontos, a criança começará a trocar por brindes. E para quem ainda não tem o cartão fidelidade, é muito simples, basta fazer o cadastro no balcão de informações. A criança receberá o cartão fidelidade e toda vez que participar de atividades infantis do programa, acumulará pontos.

Serviço:

Especial Halloween – “Escolinha de Magia”

Data: 29 de Outubro, Domingo

Hora: 12 às 18h

Local: Praça Central

Entrada gratuita

Programação

12h – Abertura

13h – Abertura das Oficinas (varinha mágica e balões de coruja)

13h às 14h – Apresentação “Halloween Científico” com Adriana Bastos (50 minutos)

14h às 15h – Oficinas (varinha mágica e coruja de balão)

15h às 16h – Apresentação Pocket Show “Wicked”

16h às 17h – Visita de personagens: cover do Harry Potter (Harry, Hermione, Rony). Sessão de fotos e autógrafos

17h – Teatrinho Especial “Abracadabra” com Cia Neia e Nando (50 min)

18h às 18h30 – Sessão de fotos de autógrafos – personagens Abracadabra

19h – Encerramento

Tardes Animadas – “Inesperável Público” com a Cia concertina

Data: 28 de Outubro, Sábado.

Hora: 16h

Local: Praça Central

Entrada gratuita