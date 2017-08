Bita e as Brincadeiras chega a Brasília

Nos tempos em que brincar está cada vez mais associado a jogar joguinhos eletrônicos, o Mundo Bita apresenta às crianças um universo lúdico de brincadeiras saudáveis e divertidas. Pega-pega, quebra-cabeça, massinha, esconde-esconde, brincadeiras no parquinho e outros diversos temas ganham cores e movimentos nos palcos do espetáculo Bita e as Brincadeiras, dirigido por Maurício Vogue e baseado no álbum homônimo lançado em 2014, que já recebeu os prêmios DVD de Ouro e DVD de Platina. Esta é também a segunda montagem teatral do Mundo Bita realizada pela Cia Regina Vogue de Teatro, que montou em 2013 a peça Bita e os Animais, em cartaz até hoje e que já rodou o Brasil atraindo mais de 100 mil expectadores.

Na nova montagem, as crianças Lila, Tito e Dan se deparam com limites estabelecidos pelos pais e mães para o contato com plataformas digitais. Entediados, pensam que não conseguem mais se divertir. É quando o Bita surge como um elo entre o real e a imaginação, incentivando-os a descobrir novos mundos no universo das brincadeiras.

Chaps Melo, cantor e compositor do Mundo Bita, afirma que a própria experiência como pai o inspirou a compor as músicas. “Tenho duas filhas curiosas e, como a maioria das crianças de hoje, ligadas em tecnologia. Bita e as Brincadeiras vem para estimular descobertas através de brincadeiras eletronicamente desconectadas. O curioso é que usamos as plataformas digitais com o desenho animado para estimular a criança a desligar a TV e curtir o mundo lá fora, o que é um desafio. A peça de teatro vem para diversificar essa experiência através da linguagem cênica.” O fato de ser uma peça de teatro não tira o caráter musical da montagem. “Todas as 11 faixas do álbum são tocadas durante os aproximadamente 60 minutos de espetáculo, sempre coreografadas pelo corpo de bailarinos dirigido por Maurício Vogue. É uma atração completamente musical”, garante Chaps.

O roteirista do espetáculo e também membro da equipe Mundo Bita, João Henrique Souza, ressalta o desafio de se comunicar com o público da primeira infância. “O Bita atrai muitas crianças de colo pela musicalidade. Por isso, buscamos uma linha dramática atrativa a quem entende ou quem não entende as palavras ainda. A narrativa que costura as músicas foi pensada para ser ao mesmo tempo muito clara e lógica, mas sem abrir mão das surpresas. Dentro do texto há mensagens tanto para os pequenos quanto para os familiares”, explica.

Com 07 atores, Bita e as Brincadeiras é dirigido pelo experiente Maurício Vogue, que já dirigiu peças infantis como Aladin e o Gênio da Lâmpada, Peter Pan, O Pequeno Príncipe, entre muitas outras. Vogue afirma que “O grande desafio em Bita e as Brincadeiras é manter viva a dinâmica e magia dos vídeos de animação nos palcos”. Mas como a proposta desta história é de resgatar as brincadeiras lúdicas que vem passando por gerações, a motivação é grande, explica Mauricio.

Serviço

BITA E AS BRINCADEIRAS

Dias: 2 e 3 de setembro de 2017

Horários: sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro UNIP – 913 Sul

Endereço: SGAS Quadra 913, s/nº – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos:

R$ 50 (meia)*

R$ 60 (ingresso social)** mais 1kg de alimento não perecível

R$ 100 (inteira)

Acessibilidade: Sim

Classificação indicativa: Livre

Mais Informações: (61) 4101-1121 ou (61) 4101-1230

Produção local: Grupo Mais Brasil Entretenimento