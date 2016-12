Animação Sing no McLanche Feliz!

A próxima campanha do McLanche Feliz, disponível em todos os restaurantes do país a partir do dia 28 de dezembro, apresenta um incrível espetáculo de talento, carisma e muita amizade, com dez brinquedos inspirados nos personagens do filme “Sing – Quem Canta seus Males Espanta”. A animação da Illumination conta a história de animais talentosos que participam de uma competição de canto de olho na premiação em dinheiro, porém, no final, a amizade os une por uma boa causa. Esta campanha de McLanche Feliz reúne todo o grupo: Buster Moon, Gunter, Ash, Meena, Rosita, Johnny, Mike, Dona Kiki, Eddie e The Q-Teez. Conheça as funcionalidades de cada brinquedo:

1 de 4

Buster Moon: Ligue o botão do boneco nas costas do boneco, aplauda e escute o som: “É! Isso vai animar as coisas no palco!”.

Gunter: Acione o botão nas costas do brinquedo, aplauda e escute o som: “É isso aí, Porcos detonam!”.

Ash: Ligue o botão nas costas do boneco para ouvir uma canção original do filme.

Meena: Ligue o botão para ouvir a música de Stevie Wonder – “Don’t you worry about a thing…”.

Rosita: Ligue o botão para ouvir a famosa canção de Katy Perry – ”Fireworks”.

Johnny: Aperte as duas pernas do boneco ao mesmo tempo e veja como o corpo dele gira em 360 graus.

Mike: Deslize-o sobre uma superfície plana e observe o chapéu dele se mexer.

Dona Kiki: Dê corda para vê-la caminhar.

Eddie: Apoie-o sobre uma superfície plana e confira a cabeça balançar e fazer um som.

The Q-Teez: Aperte o botão que elas têm nas costas e repare como as três movem os braços ao mesmo tempo.