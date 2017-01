Planeta Extremo será reativado pela Globo aos domingos 

O “Planeta Extremo”, cancelado no ano passado, vai voltar à programação da Globo, aos domingos, e com os mesmos condutores: Clayton Conservani e Carol Barcellos. Foi dado o sinal verde para o toque de reunir e a ideia é movimentar boa parte da equipe que tocou o programa nas últimas temporadas, hoje espalhada por outros produtos da casa. A lamentar, a ausência de seu principal cinegrafista, Ari Junior, morto na tragédia da Chapecoense.

A ordem para reativar o “Planex”, como seu pessoal se refere ao título de desafios radicais, surpreendeu a todos. Em março de 2016 seus profissionais receberam uma comunicação oficial anunciando o cancelamento do programa, apesar da boa audiência e vários prêmios conquistados. Como desculpa, o alto custo de produção.

Seguido à notícia, a Globo confirmou a descontinuidade, mas não descartou a possibilidade de um retorno à grade. “O fato de não termos decidido ainda por uma próxima temporada em 2017, não quer dizer que o ‘Planeta Extremo’ não volte em outro formato”, alertou a assessoria à época.

Decretada, portanto, esta nova temporada, as gravações terão início entre fevereiro e março – em alguma parte do mundo.

Cara nova

O programa do Ratinho no SBT vai receber um banho de loja, a partir das edições que irão ao ar em fevereiro. Vai ganhar novos cenários e vinhetas, por exemplo, mas o time de palco será mantido.

Casa dos artistas

“O Céu é o Limite”, novo programa da Rede TV!, vai movimentar sempre duas celebridades diferentes a cada edição.

Elas irão auxiliar os participantes em uma determinada etapa da competição.

Artistas da casa, como Luciana Gimenez, João Kleber e Daniela Albuquerque, serão convidados para esta finalidade. E até mesmo outros, da concorrência.

Intervalo

O “Pânico” e o “Canal Livre” não serão exibidos neste domingo na Band, em função do Miss Universo.

Renata Fan e Cássio Reis apresentam o programa, que terá tradução simultânea feita por Malcolm Forest e Célia Regina Kfouri.

Vai-não-vai

Ainda não existe uma posição oficial da Bandeirantes sobre a transmissão do carnaval do Recife.

Segundo se informa, está pegando na parte financeira. É quase certo que não.

Vem aí – 1

Ao lado de Igor Rickli, Dudu Azevedo e Milena Toscano protagonizarão “O Rico e Lázaro”, substituta de “A Terra Prometida” na Record. O roteiro é inspirado em uma parábola bíblica, contada por Jesus aos seus discípulos, que ganhará contornos dramáticos e folhetinescos através do trabalho da autora Paula Richard.

Vem aí – 2

A novela, dirigida por Edgard Miranda, se passa em 600 a.C, aproximadamente, e partirá da história de dois homens que morrem no mesmo dia, mas apenas um deles conhece o paraíso, enquanto o outro sofre no inferno. Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) são hebreus que nasceram com as mesmas oportunidades, no entanto, seguirão caminhos diferentes após a morte.

Triângulo

Em “O Rico e Lázaro”, Zac e Asher irão disputar a mesma mulher, Joana, papel de Milena Toscano(foto).

As gravações já acontecem nos estúdios da Casablanca (antigo Recnov), no Rio de Janeiro.

Ajudando o inimigo

O SBT irá exibir reprises do “Domingo Legal” durante todo o mês de fevereiro.

Para Globo e Record não poderia existir melhor “estratégia” de programação.

Homens trabalhando

Enquanto isso, as equipes de Celso Portiolli já dão expediente no SBT.

Muito devagar ainda é verdade, porque todos aguardam novos telefonemas de Silvio Santos dos EUA, para saber como tudo vai ficar.

Não rolou

Cotada para fazer uma das 5 protagonistas de “Malhação – Viva as diferenças”, Klara Castanho acabou ficando de fora do elenco.

O diretor Paulo Silvestrini ainda não fechou o grupo da novela. Mas tem tempo pela frente.

As gravações terão início apenas em 13 de março.

(Legenda)

Paulo Vilhena em cena da minissérie “13 dias longe do sol”, escrita por Elena Soárez e Luciano Moura, que irá ao ar em 10 episódios na Globo. Ele faz o herdeiro “bon vivant” de uma construtora.

Bate – Rebate

A partir do dia 11 de fevereiro, a Globo retoma o UFC na sua grade…

Encerradas as gravações no Chile, o elenco de “Os Dias Eram Assim”, produção das 23h, ganha uma folga na Globo…

…Mas uma folga meio que forçada…

…É que ainda não existe uma data fechada para gravações em estúdio e cidade cenográfica.

Aliás, uma parte do elenco de “A Força do Querer” também curte férias forçadas…

…Os atores aguardam a volta do diretor Rogério Gomes ao Rio, para reiniciar as gravações…

…Papinha continua em Manaus, com um grupo que inclui Isis Valverde.

Léo Jayme e Giulia Gam começaram a gravar “Novo Mundo” na Globo…

…Eles participam apenas dos primeiros capítulos.

C’est fini

Depois de Elisangela Colodeti anunciar sua saída do “Bom Dia Minas”, porque não aguentava mais acordar às 3 da manhã, na mesma praça, foi a vez de Laura Lima (“Jornal da Alterosa”) também redigir sua despedida, da TV Alterosa, afiliada do SBT. Foram 20 anos de casa.

