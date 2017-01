Não é conta de mentiroso.

São sete jogos, sete vitórias. Seis delas em jogos oficiais, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A sétima aconteceu na noite desta quarta-feira, num Engenhão à meia-boca para ver “o jogo da amizade” entre Brasil e Colômbia. Pelos cálculos realizados, o Brasil retomará, com o resultado, a liderança do ranking da Fifa, o que não acontecia desde maio de 2010 – se bem que, com sinceridade, isso é o que menos importa.

Não foi um primor de jogo de futebol. Nem poderia. Mandar a campo, apenas distribuindo camisas, praticamente, jogadores que jamais atuaram juntos é coisa complicada, por mais talento que estes jogadores possuam. Mesmo assim, deu para ver que Diego, por exemplo, está jogando muita bola. Que alguns jogadores que participaram da campanha da medalha de ouro nos Jogos Rio 2016 podem ser, sim, em breve aproveitados na seleção mesmo com os “estrangeiros” à disposição. E só.

Ao contrário de alguns analistas, que bateram na torcida carioca pelo fato de o

Engenhão não estar lotado (a renda, que não chegou a R$ 2 milhões, será destinada às famílias das vítimas do vôo da Chapecoense), algumas situações precisam ser consideradas.

A partida, como foi dito, aconteceu no Engenhão, estádio que não caiu, definitivamente, no gosto do carioca. O acesso é difícil (na volta, então…), quarta à noite, fim de mês, amistoso, Brasil sem seus principais jogadores… Garanto que este mesmo jogo, no Maracanã, triplicaria de público – mas o Maracanã,como se sabe, está envolvido num problema que parece não ter solução. E estas coisas afastam o torcedor. Sem falar que o jogo foi transmitido pela tevê aberta e todas as emissoras fechadas, numa concessão da CBF.

A seleção voltará a encontrar-se, aí com os europeus, em março, para mais duas partidas pelas eliminatórias do Mundial. Serão dois jogos, contra Uruguai e Paraguai, e a provável classificação antecipada para a Copa do Mundo da Rússia em2018. Depois de pintar o sete, resta agora torcer para que o time comandado por Tite continuando dando a todos nós a pinta de que, efetivamente, está nos eixos.

Copinha

Não foi a molezinha que todos esperavam, mas valeu. Pelo menos para a Fiel.

O Corinthians bateu o Batatais, por 2 a 1, e faturou pela décima vez o título da Copa São Paulo de juniores. Dez títulos em 18 finais disputadas. Domínio absoluto do time do Parque São Jorge. Ou de Itaquera, como queiram. Resta esperar, agora, que esta equipe campeã possa abastecer o time profissional com bons jogadores. Não precisam ser 11 craques, mas, ao menos, jogadores que possam vestir com dignidade o manto corintiano. É para isso que servem as categorias de base.

Sofrimento

Por causa do jogo contra o Colo-Colo, pela pré-pré-Libertadores, o Botafogo antecipou uma partida do Campeonato Carioca. O jogo, contra o Madureira, estava marcado para a segunda rodada, mas foi realizado na tarde desta quarta-feira. E o tricolor suburbano não respeitou o alvinegro e ganhou, sem dificuldades, provocando nos botafoguenses reações extremas: há os que afirmam não se importar, lembrando que o importante neste momento é garantir lugar na fase de grupos da Libertadores; há os que digam que o time terá outro ano de sofrimento, lutando para escapar do rebaixamento no Brasileiro – perspectiva que abriu a temporada passada, diga-se de passagem.

Ausência

O que viagens ao outro lado do mundo (incluindo uma ida à China uma semana depois de um grande terremoto naquele país) não conseguiram, chuvas, reuniões e falta de conexão com a internet (modernidade nem tão moderna assim, mas que paralisa nossas vidas atualmente) provocaram: ontem, ou melhor, anteontem, não consegui enviar a minha coluna para publicação na quinta-feira. Nem sei se alguém sentiu falta, mas lá pela meia noite, jogo da seleção encerrando, quando seria possível enviar, percebi que o desgaste seria inútil – sem falar na possível (e justificada) irritação por parte do pessoal da redação. Peço desculpas aos leitores que deram pela falta da coluna, ontem. E os que pensavam que tinha acabado…