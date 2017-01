País do faz de conta

Para qualquer mortal, aqui no Brasil, se habilitar a uma concorrência de emissora de rádio ou televisão, uma penca de documentos é solicitada para comprovar a sua idoneidade.

Só exame de próstata e chapa do dedão do pé é que não.

Aí, como passo seguinte, o feliz contemplado, concessão nas mãos, aluga esses canais, quase que por inteiro, para aquele que aparecer com a melhor oferta.

Para a subconcessão, ficha suja ou não, só o dinheiro é que importa.

Rádio à parte, onde a bandalheira é quase completa, no campo da TV, os canais CNT e 21 aparecem como dois melhores exemplos para o acima colocado.

Ambos são inteiramente alugados por uma igreja, por acaso a mesma, nas 22 horas do dia.

As duas que sobram são usadas para não caracterizar o ilícito. Uma vergonha. Pior é que nenhum cristão, entre os tantos governos, o que aí está e os que passaram, se dignou ou teve coragem de botar ordem nisso.

TV Tudo

Tudo novo

Em março, o programa do Gugu vai voltar, ao vivo, na Record, com reformulações bem significativas nos seus cenários, abertura e vinhetas de passagem.

A ordem, quanto ao seu visual, é passar borracha em tudo que existia no modelo antigo.

Detalhe

Mesmo com a produção do Gugu agora a cargo da I9, toda a edição e a finalização ficarão sob os cuidados da Record.

Até o ano passado era a GGP, do próprio Gugu, quem cuidava de tudo isso.

Atenção nisso

Uma reviravolta no caso Raul Gil – SBT não pode e nem deve ser descartada.

As conversas dos últimos dias, inclusive com intervenções de Silvio Santos, direto de Orlando, indicam para um desfecho diferente daquele até aqui dado como certo, que é o encerramento do contrato no fim de fevereiro.

Eis a questão

Considerando agora como provável a permanência do Raul, resta saber como será resolvida a questão do Celso Portioli.

Para todos os efeitos, a sua mudança para as tardes de sábado é o que está valendo como oficial até agora. Por enquanto, repito, é um gato no telhado.

Acelerado

A Globo está concluindo, no Chile, a primeira etapa de gravações da próxima supersérie das 11, “Os Dias Eram Assim”, escrita por Ângela Chaves e Alessandra Poggi, prevista para entrar no ar em abril.

O elenco, liderado por Renato Góes e Sophie Charlotte, voltará ao Brasil entre domingo e segunda-feira.

Suspense

Existem dificuldades na renovação da Bandeirantes com o Bradesco para a continuidade da rádio Bradesco FM.

O contrato está vencendo e o acordo parece difícil.

Melhor escolha

A ESPN Brasil foi muito feliz em definir João Carlos Albuquerque, o Canalha, como novo apresentador do “Bola da Vez”.

O João é um clássico. Alguém que tem estrada e, antes de tudo, é um excelente comunicador.

É do ramo

Foi das mais simpáticas a transmissão de Brasil e Colômbia na Globo. O jogo, em si, era o que menos importava.

Assim como foi contar com a presença de Rafael Henzel, dividindo a transmissão com Galvão Bueno, talento que com toda certeza agora irá ultrapassar as fronteiras de Chapecó.

Linha cruzada

Não existe nenhuma proposta da Globo em fazer programa com a Tatá Werneck.

A confusão surgiu, e muita gente embarcou na onda, porque o “Lady Night”, talk-show que ela vai estrear no Multishow, está sendo gravado no Projac. É isso. E só isso.

No esquema

Essa iniciativa de fazer a Tatá gravar seu programa do Multishow no Projac vai ao encontro de nova determinação da Globo.

A ordem, até para evitar gastos, é concentrar o maior número de trabalhos dentro do Projac, mesmo em se tratando dos canais da Globosat.

Alto-mar

Dupla da primeira fase de “A Lei do Amor”, Chay Suede(de costas) e Isabelle Drummond gravam cenas de “Novo Mundo”, próxima das 18h, em uma embarcação cenográfica no Projac. Nesse momento o casal formado por eles, Anna e Joaquim, inicia viagem ao Brasil, ao lado de Leopoldina (Letícia Colin).

Bate – Rebate

· Felipe Fecincani, da rádio Bandeirantes, está de namoro com a Fox…

· … E a Fox de namoro com ele. Casamento próximo.

· A nova programação da Rede TV! será discutida a partir da próxima segunda-feira.

· “Rock Story”, depois de um bom começo, entrou cedo demais na fase da barriga…

· … Vai dia, vem dia e a novela continua ali. Preguiça.

· Amaury Junior ainda não sabe quando a Globo colocará no ar a sua participação no “Tá no Ar”…

· … E conta que foi uma das passagens mais divertidas da sua carreira.

· Animada com o que viu por lá, nas gravações do novo programa, Cynthia Benini vai passar seu aniversário, neste sábado, no Xingu…

· … A propósito, neste sábado, a Cynthia será a convidada do “Mega Senha”, da Rede TV!. Programa gravado.

· Na Globo, por decisão da sua teledramaturgia, as produções das 23 horas agora são chamadas de superséries…

· … Não mais novelas.

· Aos interessados: o Senac SP está lançando curso de dança para teatro musical, unidade da Lapa…

· … A idade mínima é 16 anos e serão 15 horas de aulas a partir de 9 de fevereiro.

· Programa do Luan Santana estreia em agosto no Multishow.

C´est fini

Novela, reality show e futebol foram os gêneros mais assistidos na TV de São Paulo, durante todo o ano de 2016, de acordo com levantamento do Ibope, no aniversário da cidade.

Curioso esse apontamento, ainda mais porque se deu em um ano em que o jornalismo sempre esteve em alta.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!