Novelas com tantos personagens contrariam a lógica e a razão

Nas novelas do passado sempre existiu enorme cuidado na escalação dos elencos. Apenas os que poderiam ser úteis e necessários para o bom desenvolvimento da sua produção é que eram chamados.

Exemplo: “Roque Santeiro”, um dos maiores sucessos de todos os tempos, foi ao ar com 31 atores, outros 8 como convidados e mais 3 participações especiais. E deu no que deu. Uma loucura.

“A Lei do Amor”, em cartaz, teve 16 escalados para a primeira fase e 64 agora, para a sua trama atual. Número que contraria qualquer lógica e até leis da física, dada a dificuldade de tamanha quantidade de corpos ocuparem o mesmo espaço. É humanamente impossível dar história para tudo isso.

Daí vem os desastres: qual, por exemplo, foi o fim do personagem do Otávio Augusto? E o Tarcísio? Ficou o tempo todo entravado numa cama, para levantar e morrer. Dois lamentáveis casos de desperdício, entre tantos outros.

A falta de planejamento dos autores, e este é um caso bem típico, acaba como desrespeito a atores. Muito desagradável.



TV Tudo

Otávio volta

Da Globo vem a informação que o Otávio Augusto, depois de misterioso e inexplicável sumiço, irá reaparecer nos próximos capítulos de “A Lei do Amor”.

Pelo menos é que consta no roteiro das próximas gravações. Menos mal.

Mercado

Imediatamente após Marcelo Parada ser designado para dirigir o comercial do SBT, surgiram os primeiros rumores sobre a possibilidade de Marcelo Mainardi, da direção da Band, acompanhá-lo nesta missão.

Parada e Mainardi são amigos há 40 anos, sem força de expressão. Mas, amigos, amigos, negócios à parte.



Fato é que

O Parada, depois de transferir a chefia do jornalismo para José Occhiuso, passou toda a semana passada conhecendo a estrutura e o atual funcionamento do comercial do SBT, para só depois tomar providências que julgar necessárias.

Não é certo, porém, que ele sairá na busca de alguém para colocar no lugar do Henrique Casciatto, que deixou uma das direções do comercial há poucos dias, junto com Glen Valente.

Gravando

Começam nesta segunda-feira as gravações da nova temporada do “Duelo de Mães”, da Ticiana Villas Boas, para o SBT.

Toda a equipe, neste último final de semana, foi movimentada na preparação de vários pilotos.

Que sede!

O rala e rola no “BBB” em curso, que nem bem começou, já atinge índices bem superiores aos das edições anteriores. Excitação a mil.

De um lado é bom o programa só ter três meses, caso contrário seria necessário para a Globo, também manter padre e equipes de ginecologistas entre o seu pessoal de retaguarda.



Fortes emoções

Setores do SBT trabalham com a informação de mudanças na programação em março.

Assunto até agora restrito ao dono, Silvio Santos, e a apenas ele. Toda e qualquer providência só será tomada a partir do seu retorno de férias.

Água abaixo

Toda aquela história de investimentos na Record News, para revigorar a sua grade de programação, ao que parece, não deu em nada.

É um assunto que, aliás, já caiu no esquecimento. Ninguém mais fala sobre ele. Uma pena.

De braçada

No instante em que a direção da Record dá às costas ao seu canal de notícias, o GloboNews tem registrado índices de emissora aberta.

E em muitas vezes, na cobertura de grandes eventos, encostando nas audiências do SBT e da própria Record.



Vice-líder

No Rio, na disputa do “Dedo na Cara”, bordão dela, contra o “Que isso, fera?”, usado por ele, em um mês de programa, a Isabela Benito, do SBT, ganhou 26 vezes do Tino Junior, da Record, na faixa do almoço.

Este ano não perdeu nenhuma vez. Há quatro anos ela é segundo lugar no horário.



Nova bateria

Lucero, atriz mexicana, já teve confirmado seu retorno ao Brasil no começo de fevereiro, para a partir do dia 10 gravar novas cenas de “Carinha de Anjo”, novela do SBT.

Serão as suas primeiras nesta temporada de 2017.



Papo em dia

Laura Cardoso e Nivea Maria em intervalo de gravação de “Sol Nascente”, na qual interpretam as irmãs Sinhá e Mocinha. A novela ganhou 9 capítulos e fica no ar até 21 de março, uma terça.

Bate – Rebate

· Luan Santana gravou com Danilo Gentili no SBT. Vai ao ar no “The Noite” desta quarta-feira.

· Eliana reinicia suas gravações no SBT já a partir desta terça-feira.

· Vítima do zika vírus, Ernani Alves, do jornalismo da Record, segue internado no Rio.

· A estreia do jogador Gabriel Jesus no Manchester City rendeu um recorde histórico para a ESPN+, o maior desde o seu lançamento em 2009…

· … Mais de meio milhão de pessoas acompanharam a primeira partida do atacante brasileiro no clube inglês.

· Não é por nada não, mas a colocação do Geraldo Luís nas noites de sexta-feira, do jeito que foi na estreia da última semana, deu toda pinta de mais um tapa-buraco na Record…

· … Material tirado do arquivo e colocado no ar, sem nenhuma nova participação, nem mesmo em off, do apresentador. Estranho.

· Cozinhar notas aqui colocadas ou chumpinhar esta coluna é uma prática antiga de vários sites…

· … Dependendo da educação e ética de cada um, alguns têm a delicadeza de dar o crédito, outros não…

· … O cúmulo é alguém colocar o próprio nome como autor ou jornalista responsável. É o fim do mundo.



C´est fini

Nome do Arnaldo Antunes está numa lista de prováveis, para cantar o tema de abertura da próxima “Malhação”.

A Globo faz questão de ter alguém identificado com São Paulo, por se tratar de um trabalho do Cao Hamburger e que será ambientado na cidade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!