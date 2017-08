Krypton do Cerrado

O Minha Brasília: Entre Asas e Eixos desta semana é coisa de outro mundo. Quase escondida ao lado do Eixo Monumental, a Praça dos Cristais é um daqueles lugares que são refúgio para a correria dos dias. Projeto de Burle Marx com obras de Oscar Niemeyer, e um pôr do Sol inigualável, faz da Praça dos Cristais espaço preferido para famílias, crianças e casais. E o melhor, é seguro! A manutenção é por conta do Exército Brasileiro, que garante a tranquilidade do local dia e noite.

Ainda não conhece a Praça dos Cristais? Então, aperte o play!

