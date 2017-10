Religiosos e quilombolas predominam em conferência maranhense

Tweet no Twitter

Representantes dos diversos cultos de matriz africanas existentes no estado e membros de comunidades quilombolas rurais se destacaram na conferência estadual de promoção da igualdade racial realizada pelo Maranhão nos dias 17 e 18 de outubro, em São Luís.

Esta foi a segunda etapa estadual rumo a conferência nacional que ocorrerá em maio do próximo ano (2018), em Brasília. O Maranhão elegeu 46 delegados.

O estado possui a terceira maior população de negros do Brasil, com 76,2% da população autodeclarada preta ou parda, o que corresponde a 5.010.129 habitantes. Apenas Pará (76,8%) e Bahia (76,3%) tem densidades maiores.

Desse percentual, uma parcela significativa encontra-se na zona rural (38,5%), nas comunidades remanescentes de quilombos.

No Maranhão existem 553 comunidades quilombolas oficialmente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.