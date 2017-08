Primeira-dama do Zimbabwe agride modelo sul-africana

A suposta vítima Gabriella Engels estava no mesmo hotel que Grace Mugabe

A primeira-dama do Zimbabwie, Grade Mugabe, está sendo acusada de ter agredido um modelo sul-africana no último fim de semana, em Joanesburgo. A vítima de acordo com a imprensa africana

“Estávamos descansando no quarto de hotel e eles estavam no quarto ao lado. Ela entrou e começou a nos bater. Tenho um golpe na testa. Sou modelo e ganho dinheiro com base na minha imagem”, declarou à polícia Gabriella Engels, de 20 anos.

As autoridades locais temem que o assunto se torne um problema diplomático. Grace Mugabe apresenteou-se voluntariamente aos policiais Joanesburgo, informou o ministro sul-africano do Interior, Fikile Mbalula.

Nesta quinta-feira, a imprensa portuguesa publicou nota sobre um suposto acordo que estaria sendo tentado por representantes de Grace Mugabe com a a família de Gabriella Engels, por meio de uma indenização financeira.

Grace Mugabe, 52 anos de idade, tem se esforçado para substituir o seu marido Robert Mugabe, 93 anos de idade, que está no poder desde a Independência do Zimbabwe, em 1980.