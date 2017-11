Olodum encena “Áfricas” em Brasília

Oito anos depois de apresentar seu primeiro espetáculo infanto-juvenil na capital federal, o Bando de Teatro Olodum retorna à Brasília com Áfricas, que traz à cena o continente africano, através da sua história, seu povo, seus mitos e religiosidade (sábado e domingo às 16 horas, na Caixa Cultural).

A peça mostra uma África para além das imagens estereotipadas de animais selvagens, doenças e fome, dando outra visão de um continente complexo, que é formado por mais de 50 países, centenas de línguas e povos com histórias e culturas diferenciadas, além de uma potente relação com o Sagrado.

Áfricas conta com as músicas de Jarbas Bittencourt e coreografias de Zebrinha. O elenco é composto de atores e atrizes formados pelo Bando de Teatro Olodum, grupo teatral com 27 anos de atividades ininterruptas, algo raro no país.

