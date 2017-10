Jornalista lança obra sobre impeachment de Dilma Roussef

A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) em parceria com a Verbena Editora, farão o lançamento do livro “O impeachment de Dilma Rousseff – Crônicas de uma queda anunciada”, de autoria do jornalista Luiz Carlos Azedo, colunista de política dos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas. O evento, que terá sessão de autógrafos com o autor, será realizado em Brasília, no restaurante Carpe Diem, SCLS 104, Bloco D, Loja 1, Asa Sul, nesta terça-feira (31), das 19h às 22h.

Luiz Carlos Azedo, a partir das colunas publicadas jornais impressos, faz uma análise de um dos períodos mais conturbados da história democrática do nosso país. São textos que mostram o desmanche do governo petista, a reação palaciana, as implicações da Operação Lava-Jato no governo petista, os efeitos colaterais da saída de Dilma Rousseff e os novos cenários enfrentados pelo país com o governo Temer.