Inauguração do Memorial do Holocausto em São Paulo

Fonte: Estadão e UOL

Foi inaugurado nesta quinta-feira (9), em São Paulo, o Memorial do Holocausto. A exposição conta com objetos autênticos pertencentes às vítimas do Holocausto e doados por seus familiares que hoje residem no Brasil. Outra seção exibe desenhos feitos por crianças prisioneiras dos campos de concentração, que retratam cenas observadas durante a terrível estadia naqueles locais.

Na exposição, o público também pode assistir vídeos em uma sala especial que narram episódios da época, como a Noite dos Cristais, quando nazistas lançaram uma onda de ataques a judeus em várias regiões da Alemanha e da Áustria em 1938, ou filmes de propaganda feitos para exaltar o governo nazista de Adolf Hitler.Considerado um dos episódios mais cruéis da humanidade, o Holocausto vitimou durante a Segunda Guerra Mundial mais de seis milhões de judeus.

A exposição foi instalada no piso superior do Memorial da Imigração Judaica, museu que funciona desde 2016. O prédio é o mesmo da mais antiga sinagoga paulista, a Kehilat Israel, de 1912.

Serviço:

Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto

Rua da Graça, 160, Bom Retiro, São Paulo (Estação Luz)

Domingo: apenas para grupos com agendamento

Segunda à quinta: 9h – 17h

Sexta: 9h – 15h

Entrada gratuita