Governos árabes estão alertas as investidas de radicais islâmicos

“Governos dos países árabes, inclusive a Autoridade Palestina, perceberam a tentativa dos radicais islâmicos de usar a inventada “ameaça a Al-Aqsa” para insuflar insurreições contra eles, valendo citar a entrevista do líder do “Movimento Islâmico”, Cheique Raed Salah, na TV Al Jazeera, que conclamou a uma revolta das massas contra os regimes árabes devido à sua “passividade” no caso Al-Aqsa.

Com efeito, os dirigentes dos países árabes estão hoje muito conscientes de que as pregações religiosas – e até mesmo as “antissionistas”- podem estar a serviço de tentativas desse tipo, e Israel, assim como os países árabes e os ocidentais, têm o mesmo interesse em evitar uma radicalização em torno de questões religiosas, que podem provocar reações imprevisíveis entre os 1.6 bilhão de muçulmanos do planeta, como ocorreu em consequência das caricaturas de Maomé publicadas por um jornal dinamarquês”.



* Trecho da Carta do Oriente Médio divulgada mensalmente por pesquisadores da Associação Cultura Israelita de Brasília (ACIB)

Os conteúdos das cartas podem ser acessados em https://cartaorientemedio.wordpress.com/