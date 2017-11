Filha de peixes…

Tweet no Twitter

Sob a torcidade de muitos brasilienses, a cantora Nânan Matos foi vitoriosa na edição de ontem, quinta-feira (10), do programa The Voice Brasil. Ela interpretou a canção “O canto da cidade”, performance que lhe garantiu a permanência no time de Lulu Santos para a etapa posterior.

Nânan Matos é filha dos militantes do Movimento Social Negro Chico Piauí e Jacira Silva, bastante conhecidos em Brasília. A influência familiar despertou na artista o gosto pela cultura afrobrasileira, dedica-se a música sobretudo a ritmos de matriz africana.