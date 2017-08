Amigos leitores…

É com grande satisfação que retorno a atualizar o blog, agora com um novo nome. Combinei com o jornal para que pudesse ser acrescentado o conceito de “mídias” ao título para ser coerente com a intenção de abordar o tema das redes sociais que me provocam grande interesse.

Isso sem prejuízo de permanecer informando sobre igualdade racial, temas culturais, cultura judaica, segurança nacional, enfim, os assuntos tantos que vinha publicando no blog.

Agradeço à direção do Jornal de Brasília em renovar essa oportunidade e espero contar com a atenção dos leitores que se interessavam pelas minhas publicações, tendo também esperança de conquistar novas pessoas dispostas a acompanhar este meu trabalho.

Sionei Ricardo Leão