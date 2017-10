Cura da cegueira espiritual, segundo Rossandro Klinjey

“Curando-me da cegueira espiritual” será o tema da palestra de Rossandro Klinjey na noite da próxima quinta-feira (26), a partir das 20 horas no salão Bezerra de Menezes na Comunhão Espírita de Brasília.

Rossandro Klinjey tem sido uma personalidade em destaque na mídia nos últimos meses. Psicólogo, professor universitário, escritor, conferencista e palestrante espírita, o paraibano aborda vários temas em suas conferências.

Publicidade

As pautas das abordagens de Klinjey envolvem conceitos de recursos humanos, temas motivacionais, liderança, perspectivas da educação, relações interpessoais, desenvolvimento emocional, gestão de pessoas, cultura de paz, além de personal e life coach.

Rossandro Klinjey começou a carreira como professor universitário, quando descobriu um talento para falar em público e, desde então, trabalha como palestrante em escolas, empresas e órgãos públicos.

Aos poucos, expandiu o trabalho para os livros e também para as redes sociais. Conta com aproximadamente cem mil seguidores. Segundo o palestrante, o seu objetivo era trazer o universo do “mundo emocional” para palestras e livros que pudessem ser compreendidos por qualquer pessoa.

Klinjey é autor dos livros Temas complexos: Uma abordagem didática; O tempo do autoencontro e as cinco faces do perdão. É coautor do livro Educando para a paz.

Serviço:

Palestra de Rossandro Klinjey, quinta-feira, 26 de outubro, às 20 horas

Comunhão Espírita de Brasília – Avenida L 2 Sul, Quadra 604 – lote 27 – SGAS – Asa Sul

www.comunhaoespirita.org.br

Contato: Acecomunhao@gmail.com – fone: 99876-0656