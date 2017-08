Angola elege presidente no próximo dia 23

Tweet no Twitter

Angola realiza no próximo dia 23, deste mês, as eleições gerais que vão escolher o novo presidente do país.

José Eduardo dos Santos, do MPLA, vai deixar o poder após mais de três décadas à frente do Poder Executivo.

Brasil e Angola tem laços históricos. A começar pela grande quantidade de pessoas que foram escravizadas e trazidas para viver aqui.

A influência da cultura banto é marcante no Brasil. Além disso, as duas nações tem proximidade pela questão linguística, em razão da lingua portuguesa.

Outra conexão importante, bastante reconhecida pelos angolanos, foi o fato de o Brasil ter sido a primeira nação a reconher a independência do país africano, em 1975.

O Conselho da República de Angola deu hoje parecer favorável, por unanimidade, à proposta do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, para convocar eleições gerais para 23 de agosto, foi hoje anunciado em Luanda.

Seis candidatos de partidos diferentes concorrem ao pleito. Analistas consideram que o favorito a vitória é João Lourenço, do mesmo MPLA, do atual presidente.

De acordo com essas previsões, o segundo lugar está sendo disputado pela Unita, de Isaías Samakuva e pela Casa CE, de Abel Chivukivuku

Nas eleições de 2012 para a Assembleia Nacional, o MPLA teve a maior votaçã, conquistou 175 lugares (71,84%) no parlamento. A UNITA ficou em segundo lugar com 32 assentos (18,66%). A CASA-CE obteve oito cadeiras (6,00%) no terceiro posto.

Quem é João Lourenço

Candidato da Unita – Isaías Samakuva



Abel Chivukuvuku