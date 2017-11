5,6 mil membros do Isis voltam aos lares

Fonte: Carta do Oriente Médio*, BBC News, Jeruslem Center for Public Affairs e Deutsche Welle

Pelo menos 5,6 mil integranes do Islamic State of Iraq and Syria (Isis), ou mais conhecido como Estado Islâmico, voltaram aos seus países de origem e continuarão a representar um risco de segurança nos anos vindouros. Foram identificados 400 deles na Rússia, 750 na Arábia Saudita, 800 na Tunísia e 271 na França.

Para a Agência de Segurança Interna da Alemanha (BfV), haveria mais de 950 alemães atualmente na Síria e no Iraque e muitos estarão regressando brevemente. Segundo o seu diretor, Hans-Georg Maassen, “Vemos a ameaça de crianças endoutrinadas pelos islamistas…a possiblilidade de uma nova geração de jihadistas ser criada (devido à participação desses menores em execuções).

De acordo com os analistas responsáveis pela Carta do Oriente Médio, essas informações não incluem os que se radicalizam nos países em que vivem sem nunca ter ido lutar em áreas dominadas pelo Estado Islâmico, como acaba de ocorrer, entre inúmeros outros, com o atentado em Nova York, praticado por Sayfullo Saipov, imigrante do Uzbequistão.



*A Carta do Oriente Médio é um estudo mensal feito por pesquisadores da Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB).