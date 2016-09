Maravilhosas do Gigi

Mais confiantes



A pesquisa Intenção de Consumo das Famílias de setembro, apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que a região Centro-Oeste é a mais confiante em relação ao emprego atual. O componente chegou a 132,3 pontos, um aumento de 1,6% em relação ao mês de agosto. A maior variação mensal ocorreu na região Norte, de 4,4%. Em todo o país, 30,3% dos entrevistados se sentem mais seguros em relação ao trabalho.

Quem pode, pode

O dinheiro está correndo solto nas campanhas eleitorais para prefeitos. O mais gastador, pelo tititi que corre por aí, é João Dória, que vai gastar mais em sua campanha que seus rivais somados.

Na reta final

Na reta final os candidatos vão intensificando as críticas aos adversários. No momento, João Dória cresce e Russomano cai. Marta Suplicy, também na corrida. Ao que tudo indica, o resultado será no último momento.



A secura

Especialista dos mais renomados da pneumologia, o Dr. Laércio Valença já declarou em uma de suas entrevistas no Programa Gilberto Amaral, e agora recentemente, que a secura de Brasília não necessita de nenhum aparelho umidificador. Que as próprias narinas têm o poder de umidificar o aparelho respiratório. Falou quem sabe.

Imperdível

Já está na agenda dos bons gourmets da Corte o jantar beneficente “Top 10 Brinda Brasil” agita, amanhã, o Coco Bambu, no Lago Sul. Para harmonizar os deliciosos pratos, dez dos melhores espumantes brasileiros estarão presentes. Parte do arrecadado será revertida à ONG Ambiente, que reúne os catadores de lixo da Estrutural. Mais informações 3026-0209.



Na telinha

O professor do Unieuro, Thiago Faria Gonçalves e o lançamento da bela coleção verão 2017 da Tigresse, na loja Netas de Antônia, são as pautas do Programa Gilberto Amaral que vai ao ar amanhã, às 21h30, no Canal 12 da NET.

Cultura

Para mostrar seu mais recente trabalho, “A Voz e o Violão”, Daniela Mercury estará em Brasília, de 22 a 25. As apresentações ocorrerão na Caixa Cultural, com ingressos ao custo de R$ 20.



Merecidamente

Durante a sua passagem terrena, Jorge Salim foi um dos grandes aglutinadores de amigos. Homem de visão empresarial ímpar, ele presidiu com louvor a Associação Comercial de Taguatinga nos seus primórdios e foi um dos pioneiros a gerar milhares de empregos no setor gráfico. Pelos seus feitos brilhantes, nada mais justo que a bonita homenagem recebida na última sexta-feira, quando o UniCeub batizou com o seu nome o auditório do Campus I de Taguatinga. No evento, Rafaela e seu pai Fausto Salim com o ministro Ayres Britto, que proferiu palestra sobre Ética e Cidadania.

Leilão de vinho

A garrafa de Chambertin, um cru de 1865, da região de Bourgogne (França), é a mais cara do mundo. O vinho do século XIX foi vendido num leilão organizado pela Christie’s, em Hong Kong, pela bagatela de 35 219 € (cerca de 140 mil reais). Trata-se da mais antiga garrada conservada na cava da maison Bouchard Père et Fils, fundada em 1731.

Portas abertas

A Embaixada do Brasil em Paris abriu suas portas para visitantes nesse fim-de-semana (17-18/09), na ocasião dos Dias do Patrimônio Europeu. As visitas comentadas e gratuitas desvendaram as entranhas do belo Hôtel Schneider. Prédio tombado do século XIX que tem muitos segredos guardados. Teria sido là, em uma das inúmeras recepções de Madame De La Ferronnays, o principio da união entre a princesa Amelia de Orleans com o Duque de Bragança, futuro Rei de Portugal.

Sol do Sul

Entre dos dias 21 e 25/09, o festival Sol do Sul promove a cultura gaúcha em Paris, mostrando a influência da colonização européia na construção da identidade cultural e econômica da região. Oportunidades de negócios, turismo e muitas manifestações culturais…