Lula ganhou R$ 31 milhões de empreiteiras da Lava Jato

A página 87 da denúncia da força tarefa do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é comprometedora para o petista. Aponta que, entre 2011 e 2014, ele recebeu mais de R$ 30,6 milhões das cinco maiores empreiteiras do país, todas elas alvos da Operação Lava Jato: Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, OAS, Odebrecht e Andrade Gutierrez. O dinheiro do petroduto abasteceu o Instituto Lula, a LILS Palestras e o próprio ex-presidente, garantem os procuradores. R$ 55 mi! O Instituto e a LILS tiveram outras fontes neste período. Na verdade, receberam no total R$ 55 milhões – destes, cerca de R$ 25 milhões vieram de outras empresas.

Contabilidade

Foram R$ 20,7 milhões das cinco empreiteiras para o Instituto Lula, e R$ 9,9 milhões das mesmas empresas para a LILS Palestras, a empresa do ex-presidente.

Na conta

Segundo a força tarefa, Lula pessoalmente embolsou mais de R$ 7,58 milhões do dinheiro oriundo das empreiteiras enroladas na operação policial.

Suplente$

Ninguém leva este Senado a sério após inventar o impeachment ‘fatiado’, no caso de Dilma Rousseff. Agora, virou moda e é latente o acordo de campanhas sendo cumprido pelos titulares. Senadores se licenciam para o primeiro e até segundo suplente brilhar em suas cadeiras, sem um voto sequer. Porque pagaram suas campanhas.

Céu de ‘estrelas’

Semana passada o líder do PSDB, Cássio Cunha, deu vaga ao suplente, para cuidar da campanha em Campina Grande de seu candidato a prefeito. Há dias, fez o mesmo o senador Acir Gurgacs (PDT-RO). Deu vaga ao 2º suplente Pastor Valadares.

Balela judicial

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), já antecipou que vai mandar arquivar o pedido de impeachment do presidente do TSE, Gilmar Mendes, apresentado por advogados ligados ao PT.

Sem justa causa

Fez o mesmo com o pedido de impeachment do então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, pedido pelo Movimento Brasil Livre. Alegou ser “sem justa causa”.

Fora do ar

Após a denúncia de agressão feita pela companheira Luiza Brunet, o empresário Lírio Parisoto curiosamente vendeu seus 25% das emissoras do grupo RBS em Santa Catarina, que comprou há meses.

De quem sabe…

“Essas elites aproveitam da crise da esquerda para tentar destruir o Estado Social, que construímos desde 1985, com uma emenda que congela os gastos reais do Estado, e para procurar derrogar na prática a Consolidação das Leis do Trabalho através de uma emenda constitucional que faz prevalecer as negociações coletivas sobre a CLT.” Do economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro dos governos José Sarney e Fernando Henrique Cardoso.

Brasília

Há favela nascendo a poucos quilômetros da Esplanada dos Ministérios, um lixão a 2 km do Palácio da Alvorada, e um mendigo mora em cima de uma das mais movimentadas pontos de ônibus da Av. W3 Sul, em frente ao Shopping Pátio Brasil.

Hã…

A capital federal tem a mellhor qualidade de vida do Brasil e maior PIB per capita. Mas pelo visto, nem tanto.

Ponto Final

Curiosidade: O que será que acharam das palavras de Lula os petistas que lutaram para passar em concurso público e são servidores públicos federais sérios.