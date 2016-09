Limitação de atestados vai parar na justiça

Vai à Justiça contra o decreto do Governo do DF que limita o número de atestados de comparecimento o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF (Sindireta). A entidade pretende contestar judicialmente a decisão do governador Rodrigo Rollemberg, que “retira a autonomia dos chefes imediatos para o recebimento de atestados médicos de até três dias sem necessidade de homologação”.

Má gestão

Para o presidente do sindicato, Ibrahim Yusef, a questão é consequência de uma visão equivocada que a atual gestão tem em relação aos servidores públicos. Ele argumenta que uma gestão moderna e inteligente buscaria garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores, melhorando a saúde dos servidores, o que diminuiria a necessidade de atestados.

Militares também querem



Bombeiros e policiais militares estão em campanha por valorização profissional. E exigem inclusão da categoria na mensagem que o Governo do DF deve enviar ao Governo Federal tratando do assunto. Em comunicado que circula nas redes sociais, entidades conclamam os militares a lutar pela equiparação salarial. “Nós somos as colunas da Segurança Pública”, diz a mensagem.

Sindicatos reagem à fala de Lula

Depois de o ex-presidente Lula comparar políticos a concursados, vários sindicatos reagiram, com notas e falas de repúdio. Com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Distrito Federal (Sindpen-DF) não foi diferente: a entidade aproveitou a deixa para fazer a defesa da categoria na internet. “Temos orgulho de ter em nossa carreira servidores concursados. São pessoas que se dedicaram anos na sua preparação e lograram êxito. Não aceitamos que tentem manchar a imagem de nossos colegas e, principalmente, daqueles que estão hoje estudando para ingressar nos quadros efetivos das atividades penitenciárias. A moralização das nossas atividades no DF depende da atuação diuturna de servidores públicos que possam agir com isenção e imparcialidade”, diz o texto.

Hora da festa



Depois de muito batalhar pela nomeação, os últimos convocados para tomar posse na Polícia Civil do DF agora comemora. Vai ter festa no dia 15 de outubro no salão da Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do DF (Agepol), com open bar e open food. O “Boteco dos Novinhos” é exclusivo para os convocados da turma #nomeiaPCDF.