Samambaia será a primeira cidade a receber o Cine Pedal Brasil 2017

Nesta sexta-feira (18/08) das 17h às 21h, será exibido no estacionamento ao lado da Castelo Forte em Samambaia, o Cine Pedal Brasil, organizado pelo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Os filmes serão exibidos com a energia gerada pelo o próprio público por meio de bicicletas, os pedais em movimento irão distribuir energia para o projetor e equipamentos de som e iluminação.

Serão dez sessões de filmes que passarão por diversas regiões administrativas, e Samambaia foi a primeira a ser escolhida. Haverá dez bicicletas fixas no local e dez suportes, (tanto infantil quanto para adultos) para que os moradores possam encaixar as próprias bikes e terá também um pedal manual para crianças, cadeirantes e idosos.

As obras exibidas serão relacionadas com a mobilidade urbana sustentável, como o documentário Bikes vs Carros, que mostra a dificuldade da luta para a utilização das bicicletas como meio de transporte; e o filme O Menino e o Mundo, produção brasileira que concorreu ao Oscar 2016 na categoria melhor animação.

Serviços:

Cine Pedal Brasil

Samambaia

18 de agosto

Das 17 às 21 horas

No estacionamento ao lado da Castelo Forte – Quadra 302

Cidade Estrutural

19 de agosto

Das 17 às 21 horas

No estacionamento do Restaurante Comunitário – Setor Central

Recanto das Emas

20 de agosto

Das 17 às 21 horas

No estacionamento em frente ao Banco do Brasil — Avenida Comercial, Quadras 102 e 103

juliojardim.jornaldebrasilia@gmail.com