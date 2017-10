“Os sedentários” saem do sofá de casa e se apresentam em Brasília

O que não mata engorda. Ops! Mas o que engorda pode matar! O sedentarismo também. A Maçaranduba Produções Artísticas apresenta, nos dias 02 e 03 de novembro, no Teatro dos Bancários, a comédia “Os Sedentários”, que trata do tema de forma divertida e super dinâmica, colocando o público para se exercitar também. Os ingressos custam R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia entrada).

A peça conta a história de Confúcio, interpretado por Lélio Sartini, e Margarida, vivida por Tetê Vulcão, um casal em férias que prefere passar os dias de descanso curtindo o calor, aconchego e sossego do sofá da sala de TV. O impasse começa quando os dois começam a

disputar a programação da TV. Margarida quer novelas e filmes. Confúcio quer futebol e luta. O sofá vira um ringue de argumentos para saber quem terá a posse do controle remoto.

Em meio a toda confusão de troca de canal e argumentos de defesa, a programação é interrompida por uma notícia bombástica: acaba de falecer o ator Magrinho, famoso galã dos anos 70, vítima de obesidade mórbida. Imediatamente um amigo do casal, o dono da banca de jornal que fica bem ao lado do prédio, manda entregar para os dois um livro sobre vida saudável e boas práticas. “Que presente de grego”, diz Margarida revoltada. “Eu não preciso disso”, diz Confúcio.

Na hora da novela, entretanto, Margarida fica tão histérica que Confúcio acaba cedendo. Entrega o controle remoto e começa a folhear o livro para se distrair. Página após página, ele tem uma brilhante ideia para tirar Margarida de casa e enfim ser o dono absoluto do controle remoto; ele propõe à esposa um desafio de perda de peso e promete o controle remoto como prémio final. Tentada pela oferta que lhe dará pleno domínio durante as novelas, ela aceita o desafio, sem saber de um importante detalhe: que o programa de exercícios será feito pelo próprio marido, baseado no livro que lhe foi presenteado.

Neste espetáculo, além de bons motivos para rir, o público terá dicas úteis de vida saudável e contará com várias surpresas, até mesmo um personal trainer (ator Dominic Maha) que fará os expectadores se levantarem da cadeira e cair no exercício físico. Se o plano de

Confúcio vai dar certo, só assistindo para descobrir!

Sobre a peça – Escrita por Cleuza Brandão e dirigida por Tania Ferreira, a peça “Os Sedentários” é uma nova produção, com novo elenco e equipe técnica. A peça já consagrada nos circuitos de teatro corporativo e sucesso de público no Teatro do Brasília Shopping, foi repensada para além do humor. Também quer levar para o seu público acesso a informação e contribuir para estimular a qualidade de vida dos moradores da capital e amantes da cultura teatral.

A Maçaranduba Produções Artísticas possui 33 anos de existência e tem em sua trajetória grandes espetáculos encenados no Rio de janeiro e várias capitais do País, tendo a autora Cleuza Brandão como parceira em diversas produções. “A cada história contada mergulhamos em uma nova dimensão da vida real, trazendo temas relevantes através do lúdico e do humor. ” Afirma a autora Cleuza Brandão. “O objetivo é agregar valor ao nosso público. ”

Serviço –

Comédia: Os Sedentários

Local: Teatro dos Bancários – Asa Sul – Entre quadra Sul – 514/515 –

Bloco A – Brasília – DF.

Data: 02 e 03 de novembro, às 20h.

Ingressos: R$25,00 (Meia) – R$50,00 (Inteira)

Pontos de Venda: Bilheteria digital / Groupon.

Contato:(61) 98123-6627

Classificação: 14 anos

Elenco: Tetê Vulcão, Lélio Sartini e Dominic Maha.

juliojardim.jornaldebrasilia@gmail.com