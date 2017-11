OMA faz aniversário e presenteia clientes

Tweet no Twitter

Neste mês de novembro, o OMA Japanese Experience, completa o seu 1º ano, e quem ganha o presente é você. Para comemorar o aniversário, a casa irá oferecer aos clientes que jantarem no restaurante, uma dupla especial de sushi como boas vindas.

Até o fim de novembro, quem passar por lá e pedir qualquer prato do menu no período da noite, poderá escolher uma dupla de sushi especial.

Entre as opções estão 4 sabores:

O Anago – anchova negra empanada, temperada com mel de trufas brancas e teriyaki, o Polvo, o Ebi Max – camarão crocante empanado no Panko, envolto por tiras de salmão e temperado com teriyaki, tabasco, cebolinha e gergelim torrado e o Salmão trufado e selado, um dos carros chefes da casa.

Para quem gosta de experimentar opções variadas e diferentes, a dica de começar com alguma dessas duplas é ideal para conhecer um pouco do menu da casa que oferece porções defingers food e homenageiam chefs de grandes restaurantes japoneses pelo mundo.

Oma Japanese Experience

Endereço: 411 Sul, bloco D, loja 36 – Brasília/DF

Telefone: (61) 3245 8235

Horário de funcionamento: Almoço – de segunda a sexta, das 12h às 15h. Sáb e dom até às 16h. Jantar – domingo e segunda, das 19h às 23h. Terça a sábado até à 0h

