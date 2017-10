O melhor Halloween de Brasília já tem dia e horário marcados

Dia 27 de Outubro as 22h o Capella Prime em Taguatinga apresenta a dupla de dj’s Chemical Surf, donos do hit mais tocado no Rock in Rio 2017.

Os irmãos Lucas & Hugo Sanches se firmaram no cenário internacional em 2014, após assinarem contratos por importantes gravadoras como Kittball e Armada, entre outras. No “spotlight” da nova cena eletrônica, a dupla é nome certo nos maiores festivais dedicados ao estilo, tanto no Brasil, quanto no exterior. Seus shows já foram vistos na Alemanha, Inglaterra, Holanda, Espanha, França, Croácia, firmando o Chemical Surf como um dos nomes mais quentes do gênero no momento. Além de grandes festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, Ultra Music e EDC.

Também assinaram contrato com importantes gravadoras, como Defected, Suara, Kittball, Armada, Bunny Tiger, Enormous Tunes, entre outras. Em 2016 foram vencedores do V Prêmio Rio Music Conference pela categoria “DJ Revelação”. Recentemente foram convidados para se juntarem ao time de residentes do Green Valley.

SERVIÇO

CHEMICAL SURF

Dono do hit mais tocado no Rock In Rio 2017.

HEY HEY HEY HEY

Publicidade

E MAIS, DJ’S:

✅Pimpo Gama

✅Thiago Secchi

✅Drop Dealer

Valor 40,00 com nome na lista até as 00:00.

Envie seu nome para lista

sobclubeventos@gmail.com

Classificação indicativa: 16 anos.

Endereço: CAPELLA PRIME Qs 03 Lote 19 Taguatinga Sul – DF

22H

Informações & Reservas:

(61) 3032-4750

juliojardim.jornaldebrasilia@gmail.com