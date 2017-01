Noite das arábias abre 2017 no Empório Árabe de Águas Claras

A primeira sexta-feira (6/1) de 2017 promete muita animação e boa gastronomia para quem for ao Empório Árabe de Águas Claras. Das 20h à 0h, a casa comandada pela chef Lídia Nasser promove mais uma edição da Noite Árabe, com buffet composto por entradas, pratos principais da cozinha do Oriente Médio, sobremesas, além de músicas e danças típicas.

O evento vai além de simples jantar: é uma verdadeira celebração das Arábias. Durante toda a noite, são oferecidas diversas delícias, como saladas típicas, diferentes pastas, pães fresquinhos, kibe cru, kaftas, esfihas, kibe frito, homus, falafel (bolinho de grão-de-bico), pernil de cordeiro acompanhado de geleia de damasco com pimenta, carneiro marroquino, arroz mijadra, arroz com aletria e canela, risoto especial de paleta de cordeiro, berinjela temperada, charutos de repolho e de folha de uva, esfihas, doces, frutas da estação e tortas, entre outros. Tudo a R$ 78,90 por pessoa. O valor não inclui bebidas.

Reservas

Para participar, é recomendado fazer reserva com antecedência, pelo telefone (61) 3436-0063 ou pelo email eventos.emporioarabe@gmail.com, informando nome completo, e-mail e telefones.

Dança do Ventre

As apresentações da Noite Árabe são comandadas pela Shamsa Nureen Cia de Dança, da bailarina, professora e coreógrafa Shamsa Nureen. O show é dividido em três blocos. O primeiro apresenta a magia e o conceito da dança do ventre, o segundo impulsiona e valoriza o folclore árabe, e o terceiro – o mais direcionado à interação das bailarinas com o público – termina com uma roda de dabke bem animada.



Noite Árabe – Sexta-feira (6/1), das 20h à 0h. Av. Castanheiras 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall, Águas Claras; (61) 3436-0063. Manobrista: cortesia da casa.

Classificação indicativa: livre.