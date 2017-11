Já pensou em unir boa música, vinhos e cervejas em um só lugar? Essa é a proposta do Jazz, Wine & Beer, um festival de jazz conceitual com o propósito de proporcionar ao público de Brasília experiências associadas a música de qualidade, com um ambiente agradável unidos a boa gastronomia, além de vinhos e cervejas.

O evento acontecerá na terça-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado, no clube AABB. Das 18h às 19h30, um happy hour com dose dupla nas bebidas, no lounge bar e música ambiente com DJ e logo em seguida, dois shows internacionais de renomados músicos de jazz, o venezuelano Carlos Cárdenas e o francês Baptiste Herbin, onde o público poderá desfrutar da alta gastronomia com os chefes italianos Giuseppe Modafferi e Alessandro Cossu, e ainda, várias exposições de vinícolas e de cervejarias de renome.

No menu, tábua de frios e pães para duas pessoas (R$ 59,00); Lasanha (R$ 29,00); Polpettes e pães (R$ 25,00); Linguiça com cebola e fritas e pães (R$ 29,00); Salada Caprese e pães (R$ 39,00); Pizza, focaccia e pães (R$ 25,00) e Hambúrguer com fritas (R$ 25,00).

Para beber, espumantes como o Cava Ramiro II Brut e Rosé; vinhos tintos, como o italiano Ciao Bella Montepulciano, o espanhol Yllera Cuvi Tempranillo, o francês Lê Pétit Maynne Pinot Noir e o chileno Yllera Cuvi Tempranillo; e brancos, Ciao Bella pinot grigio; Aperol Spritz; chope Stadt Bier; água e refrigerantes. Os preços variam de 5 a 180 reais.

Os ingressos a R$ 150,00, na Hostaria dei Sapori (212 Sul), Il Pan-Drino (412 Norte), Brilho Importados (Gilberto Salomão – Lago Sul) e La Panière (211 Sul). Para a sua comodidade, tem ainda no site www.ingressolive.com/festivaljazzwinebeer

Os Artistas

Baptiste Herbin

O saxofonista francês BAPTISTE HERBIN coleciona títulos e prêmio no mundo inteiro. Considerado pela crítica mundial como o grande ícone atual do Jazz, Baptiste estará de passagem pelo Brasil em novembro para a estreia do seu mais novo disco.

Vencedor do prêmio “Jazz” em 2013 com seu primeiro álbum “Brother Stoon” Baptiste Herbin gravou com grandes músicos, como Keith Brown, Aldo Romano, Callisto quarteto com Jean-Charles Richard e Stéphane Guillaume Vincent e David (2015). Ele atua no mundo inteiro (Tailândia, EUA, Itália, Madagascar, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Suíça) e tocou com os maiores músicos: Glenn Ferris, Alain Jean-Marie, Ralph Bowen, Donald Brown, Kenny Garrett, Jean Toussaint, Mark Gross, Steve Wilson, James Carter, Gary Smulyan, entre outros. Ele atualmente acompanha Charles Aznavour.

Carlos Cárdenas

O saxofonista venezuelano Carlos Cárdenas, considerado pela crítica internacional um dos maiores intérpretes e expoentes do Latin Jazz na América Latina, desenvolve um intenso trabalho de fusão da música latina com o jazz e seu trabalho tem sido premiado em vários países.

Jazz, Wine & Beer

Data: 14 de novembro de 2017

Horário: das 18h à 0h

Ingressos: de 80 a 150 reais

Local: Espaço Friburgo, Clube AABB ­– SHCS Trecho 2 Conj 17, Setor Clubes Sul

Classificação indicativa: 18 anos

Informações: (61) 99380 2161 e 3346 3234

Pontos de venda: Hostaria dei Sapori (212 Sul), Il Pan-Drino (412 Norte), Brilho Importados (Gilberto Salomão – Lago Sul), La Panière (211 Sul) e www.ingressolive.com/festivaljazzwinebeer

