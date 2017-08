Happy Holi Brasília 2017

Brasília irá receber a nova tour do HAPPY HOLI Brasília em 2017.

EVOLUTION. 5ª Edição do Happy Holi em Brasília – 2017.Novo Palco, Novos Artistas, Novo Conceito!

A grande novidade é a Nigth Party. Onde irão experimentar a noite as cores NEON.

Nessa nova tour todos recebem a entrada 1 saco de pó colorido + 1 voucher para troca partir das 19h, de uma bisnaga de tinta colorida neon.O Happy Holi já coloriu mais de 700.000 pessoas nas mais de 40 cidades brasileiras por onde passou nas tours 2014/2015/2016. É considerado o Maior Festival de Música e Cores do Mundo!!!

Data: 26 de Agosto 2017, Sábado

Hora: 14h00 – 22h00

Local: Estádio Mané Garrincha

Valor do ingresso com desconto no dinheiro

Pista R$ 75,00 (Lote Promocional

Backstage R$ 105,00 (Lote Promocional)

Valor do ingresso sem desconto no cartão até 3x

Pista R$ 90,00 (Lote Promocional

Backstage R$ 120,00 (Lote Promocional)

Ponto de Venda

ParkShopping – Loja Kings – 2º Piso – Em frente C&A

– Loja Kings – 2º Piso – Em frente C&A Loja Do Ingresso Setor Comercial Sul Q 1 Bl-B Ed Maristela Sala 607– (61) 3710-3009/3032-3027

Setor Comercial Sul Q 1 Bl-B Ed Maristela Sala 607– (61) 3710-3009/3032-3027 *Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio

