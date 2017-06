Festival de música independente de Brasília

A CAIXA Cultural Brasília abre seu teatro para os músicos independentes da cidade em uma série de shows que destaca a diversidade musical e a produção autoral, no período de 8 a 11 de junho. O evento Música Independente de Brasília traz os artistas Vinícius de Oliveira, Márcio Marinho, a dupla Tiago Tunes e Matheus Donato e o Duo Alvenaria, com Mariano Toniatti e Ely Janoville. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado (3), por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

A abertura da série de shows fica por conta do cantor, compositor e multi-instrumentista Vinícius de Oliveira. Com o espetáculo A vez do amor, o artista sobe ao palco acompanhado por Marcus Moraes (violão e guitarra), Caetano Bartholo (acordeon e teclado), Igor Diniz (contrabaixo), Célio Maciel (bateria) e Luiz Ungarelli (percussão). O público vai se encantar com as músicas que já fazem parte do universo do samba brasiliense e também com canções que irão integrar o primeiro álbum solo do artista.

O segundo dia de apresentação é dos dois jovens músicos do cenário brasiliense, o bandolinista Tiago Tunes e o cavaquinista Matheus Donato. No sábado, o público vai conhecer o repertório do Duo Alvenaria, formado pelos músicos Mariano Toniatti e Ely Janoville. Com o show Jandaias, os artistas comemoram seu aniversário de quatro anos com músicas instrumentais inspiradas nos ritmos nordestinos. O duo convida para subir ao palco os músicos Nãnan Matos, Felipe Fiúza e Julia Carvalho, também grandes inovadores da cena musical brasiliense. O espetáculo terá ainda projeções transcendentais dos artistas plásticos Rodrigo Koshino e Heron Prado.

A série de shows se encerra com o cavaquinista Márcio Marinho e seu mais novo espetáculo Em Busca do Eu. Em sua apresentação o compositor e intérprete une a emoção e o virtuosismo, fazendo do sentimento e da técnica uma só expressão. Para proporcionar ao público uma real imersão em todas as possibilidades que o cavaquinho pode oferecer, o músico desenvolveu uma nova técnica onde toca cavaquinho com 5 e 6 cordas.

De 8 a 11 de Junho acontece o Festival: Música Independente de Brasília na Caixa Cultural. Confira!

Data: De 8 a 11 de Junho

Hora: Quinta-feira à sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro da CAIXA Cultural Brasília – Teatro da Caixa – SBS Quadra 4

Atrações Vinícius de Oliveira

Tiago Tunes

Matheus Donato

Duo Alvenaria

Márcio Marinho

Ingressos

R$ 20,00 (inteira)

R$ 10,00 (meia)

* Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

* Têm direito a meia entrada: estudantes, professores, funcionários e clientes CAIXA, pessoas acima de 60 anos e doadores de agasalho.



Pontos de Venda

Bilheteria do Teatro da Caixa

Mais Informações