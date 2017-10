Festa 900 no Autódromo Internacional

Tweet no Twitter

Brasília ganhará um novo selo de eventos, onde o luxo e o requinte, fazem parte do espetáculo.

No dia 21 de Outubro, às 16h, a @festa900 será realizada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, composta pelos dj´s nacionais Sr.Smith, Fran Kirsch e Ferris, com um atendimento personalizado.

Publicidade



Área Vip – 1º lote

R$ 80,00 (meia)

R$ 160,00 (inteira)

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

Telefone: (61) 998111-4209 / 99807-1175

juliojardim.jornaldebrasilia@gmail.com