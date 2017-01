Edição de férias do Festival de Crepes Illimité

Tweet no Twitter

Um é pouco, dois é bom, comer à vontade é melhor ainda! Está de volta o Festival de crepes Illimité, que o C´est la Vie promove de terça a domingo, agora com novos sabores para as férias de janeiro. Durante todo o mês, sete opções, entre salgados e doces, à escolha do cliente para comer quantas vezes quiser.

No cardápio do Festival Illimité estão os sabores mais pedidos pela clientela e alguns clássicos. Salgados, doces ou com massa especial integral:

Chet Baker – Massa branca batida com ervas, peito de peru, mussarela, tomate seco e manjericão

– Massa branca batida com ervas, peito de peru, mussarela, tomate seco e manjericão Cariri – Filé mignon fatiado, gorgonzola, catupiry, cebola e cheiro verde

– Filé mignon fatiado, gorgonzola, catupiry, cebola e cheiro verde Caravaggio – Calabresa flambada na cachaça, mussarela, tomate, orégano e cebola caramelizada

– Calabresa flambada na cachaça, mussarela, tomate, orégano e cebola caramelizada 4 Fromage – Mussarela, catupiry, gorgonzola e parmesão

– Mussarela, catupiry, gorgonzola e parmesão Estrogonofe de frango – Frango desfiado, molho de estrogonofe e batata palha

– Frango desfiado, molho de estrogonofe e batata palha La Vie est Dolce – Morangos com doce de leite e chantily

– Morangos com doce de leite e chantily Brasileirinho – Banana caramelada, mussarela, canela e açúcar

Das 18h até o fechamento do bistrô, às 23h, R$ 43,50 por pessoa. Mas durante as férias, duas promoções: de 15h às 18h, festival sai a R$ 32,00. E a cada três pagantes, o quarto ganha o festival para se deliciar com os amigos. Crianças até 12 anos pagam apenas R$ 15,00.

Sugestão para acompanhar o festival é a linha de cervejas artesanais Colombina, nas versões Pepper, Weiss e a Ipa, com rapadura. Ou ainda um dos rótulos da carta de vinhos da casa.