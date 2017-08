Pelépatéticos

1 – Era 19 de janeiro de 1964 e o jogo valia vaga nas finais da Taça Brasil, disputa que levava um time brasileiro à Taça Libertadores. O Santos vencera o Grêmio, de Porto Alegre, no Estádio Olímpico, precisando só empatar, no Pacaembu para seguir adiante. Os gaúchos chegaram a colocar dois gols de frente, com 14 minutos de emoções. Então, Pelé diminuiu, aos 30, cobrando pênalti, e fez mais dois – aos 58 e aos 85 este último, novamente , batendo penal – , virando o placar para 4 x 3.

2 – Em 23 de maio de 1971, a cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra anunciou promver o “maior espetáculo do mundo”, estrelado pela “expressão máxima do futebol, Pelé”. O “Rei” deixou o dele no barbante, em Santos, Por 4 x 3 Oriente Petrolero, no dia em que atuou ao lado de seu cunhado Davi, casado com Maria Lúcia. Os demais gols do “Peixe” foram marcados por Ferreti, Edu Américo e Walter (contra) e o time era treinado pelo ex-zagueiro santista Mauro Ramos de Oliveira – Cejas; Orlando “Lelé”, Djalma Dias, Oberdan (Paulo)a e Turcão (Lima; Clodoaldo (Léo Oliveira), Nenê; Davi, Ferreti (Douglas), Pelé e Edu (Abel).

4 – Pelé não é “rei” só do futebol. Do marketing, também. Tem associado a sua imagem a centenas de produtos, tornando-se um dos divulgadores mais fortes do mundo. Cálculos de analistas do mercado publicitário dizem que a marca do craque valerá R$ 600 milhões, pelas próximas duas décadas. Nesse campo, Pelé é, também, camisa 10. De acordo com revistas especializadas em cifras, ele acumula R$ 30 milhões anuais, anunciando produtos, que já foram de pilhas a tapetes, passando por quase tudo o que já foi para as prateleiras do planeta. E não cobra menos de R$ 2 milhões por anúncio.

5 – Entre 7 de setembro de 1956, quando disputou a primeira partida pelo time principal do Santos, e a última, em 31 de outubro de 1990, por uma equipe chamada de “Amigos de Pelé”, o “Rei do Futebol” só atuou uma vez na data 1º de julho: amistosamente, no 1 x 0 União Tijucana, de Ituiutaba, do Triângulo Mineiro, em 1973. Foi uma das sete praças mineiras a receberem visita do “Camisa 10”, que estivera, também, em Lavras, Três Corações, Belo Horizonte Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Poços de Calda.

8 – Pelo jornal “Cidade de Ituiutaba”, de 5 de julho de 1973, em tema relembrado pela “Gazeta do Pontal de Minas”, os pesquisadores Professor Teco e Gláucio Castro contam que Pelé chegou à terra às 13h do sábado, véspera da partida, e hospedou-se no Hotel Gardênia. No domingão, o estádio Fazendinha recebeu o dobro da sua capacidade, de 18 mi espectadores. Quem não consegui entrar, subiu em caminhões de transporte de bois, colocados perto dos muros. E, dali, gritou “uuuuhhh!”,quando o arqueiro Nélson impediu Pelé de marcar um gol. O único teve autoria do zagueiro Marinho Peres, cobrando falta e contando com a ajuda do “montinho artilheiro”, segundo os historiadores

9 – Relatam Teco e Gláucio, que, após o jogo, Pelé e a sua turma foram para a Churrascaria do Assis, onde uma foto do “Rei”, emprestada por Durval Cavalcanti, um dos participantes do amistoso. segue chamando a atenção dos visitantes. Dejaniro Sebastião de Paula, o zagueiro, capitão do time e que marcou Pelé, contou: “Ele tinha facilidade de carregar a bola com o pé direito, mas se você viesse marcá-lo por este lado, passava para o pé esquerdo, com a mesma facilidade. Era difícil de ser marcado”, contou o ex-atleta, que já havia topado com o craque em seus tempos de Botafogo de Ribeirão Preto.

10 – Por aquela época, Pepe (José Macia), que fora colega do “Rei” em um ataque arrasador (Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe), era o seu treinador e deste time: Cejas; Hermes, Marinho Peres, Vicente e Zé Carlos; Léo, Brecha e Pelé; Jair da Costa, Euzébio e Ferreira. A Tijucana teve: Nelson, Durval, Carlos Martins, Dejaniro, Jaci, Marron, Marquinhos, Luis Marques e Canhoto; Léo e Lôro. Técnico: Oldair Tito. O juiz foi José Marcio da Costa, da Federação Paulista de Futebol, o público pagante de 18 mil e a renda de Cr$ 205.000,00 (cruzeiros).