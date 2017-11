Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Em homenagem aos 77 de vida de Pelé, esta coluna continua, hoje, contanto mais grandiosos feitos do”Rei do Futebol.Vamos lá!

1 – Pelé só atuou em duas vezes na data 5 de junho: em 1963, quando marcou quatro gols em Santos 5 x 2 Eintracht, amistosamente, na Alemanha, e em 1977, em Cosmos 6 x 0 Toronto Metros, pelo Campeonato Norte-Americano, no “soccer”, como os Estados Unidos chamam o futebol.

Publicidade

2 – Os 10 “sacodes” do Camisa 10 pelo Cosmos: 1) – 29.06.1975 – 9 x 2 Washington Diplomats; 2) – 03.07 – 5 x 1 5 x 1 Los Angeles Aztecs; 3) – 31.08 – 5 x 1 Malmoe-SUE; 4) 08.04 – 5 x 0 Honda-JAP; 5) – 17.05 – 6 x 0 Los Angeles Aztecs; 6 ) 18.07 – 5 x 0 Washington Diplomats; 7) – 28.07 – 4 x 0 Dallas Tornado; 8) 10.08 – 8 x 2 Miami Toros; 9) – 02.04.1977 – 9 x 2 Victory; 10) – 05.06 – 6 x 0 Toronto Metros-CAN;

3 – Durante o amistoso Brasil 2 x 0 Alemanha Ocidental (ainda havia a divisão das duas Alemanhas), em 6 de junho de 1965, no Maracanã, aconteceu um dos lances mais polêmicos da carreira de Pelé. Aos 42 minutos do segundo tempo, houve uma bola dividida, entre ele e Gisemann, e o alemão saiu com uma das pernas fraturada. O zagueireo Schulz achou que o “Camisa 10” fora maldoso na jogada, e prometeu vingança, o que jamais ocorreu.

4 – Em 6 de junho de 1959, o Santos já explorava muito a fama de Pelé,de maneira “gulosa” (por dólares), fazendo-o triplicar serviços, no exterior. Naquele dia, ele enfrentou o alemão Fortuna, vencendo-o, por 6 x 4, e marcando um gol, após ter feito os dois da derrota, pro 2 x 3, ante a italiana Internazionale, na véspera.

5 – Sem um descanso completo, no dia 7 de junho, Pelé teve que voltar a campo, para encara um outro time alemão, o Nuremberg, empatando, por 3 x 3, sem ele marcar gols. No Brasil, a lei proibia ao atleta jogar em menos de 48 horas de um compromisso para o outro.

6 – Aconteceu, em 1965, no Maracanã,um dos lances mais polêmicos da carreira de Pelé. Aos 42 minutos do segundo tempo, houve uma bola dividida, entre ele e Gisemann, dura te o amistoso Brasil Alemanha Ocidental, e o alemão saiu com uma das pernas fraturada. O zagueireo Schulz achou que o “Camisa 10” fora maldoso na jogada, e prometeu vingança, o que jamais ocorreu.