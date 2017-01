Anotado na caderneta

1 – Um dos grandes feitos do Brasiliense no futebol candango foi passar 11 temporadas sem perder em estreias no Candangão. O “Jacaré” só havia sido engolido na rodada inicial da Série A-DF em sua primeira participação, em 2001, virando bolsa no 0 x 1 Bandeirante, no estádio da Matropolitana. A invencibilidade nas 11 estreias seguintes – 8 vitórias e 3 empates – representaram 75% de aproveitamento. Nesses jogos, marcou 22 gols e sofreu 8 tentos, em 12 partidas. Em casa, no Serejão, que o Brasiliense tentou chamar de “Boca do Jacaré“, o aproveitamento nas estreias chegou a 100%. Confira: 2001 — Bandeirante 1 x 0 Brasiliense – Metropolitana; 2002 — Bandeirante 1 x 1 Brasiliense – Metropolitana; 2003 — Brasiliense 1 x 0 Luziânia-GO — Serejão 2004 — Sobradinho 1 x 1 Brasiliense — Augustinho Lima; 2005 — Brasiliense 1 x 0 Luziânia-GO — Serejão; 2006 — Brasiliense 2 x 1 Gama — Serejão; 2007 — Paranoá 0 x 1 Brasiliense – Estádio JK; 2008 — Brasiliense 2 x 1 Unaí-MG — Searejão; 2009 — Brasiliense 3 x 0 Luziânia-GO – Serejão 2010 — Botafogo 1 x 1 Brasiliense – Estádio Antônio Ottoni; 2011 — CFZ 2 x 3 Brasiliense – Bezerrão; 2012 — Brasiliense 6 x 1 Bosque-GO — Serejão.

2- Em 2004, quando voltou de Salvador campeão Brasileiro da Série B, vencendo o Bahia, de virada, pro 3 x 2, em vez de tapete vermelho, o time do Brasiliense foi recebido no aeroporto de Brasília convidado a pisar em uma camisas gigantesca do clube. Colocaram um revestimento especial no piso. Houve batucada por torcedores e os atletas entraram no ritmo. Também, concederam autógrafos e posaram para fotos junto cm a galera. Um dos mais assediados foi o atacante Val Baiano, o artilheri do time, com 11 gols.

3 – Fundado em 14.11.1966, o Coenge Futebol Clube viveu até 13.08. 1975, por 45 temporadas, tendo por último presidente Edvaldo Batista Gesteira. Rolando a bola nos campos de barro duro do Gama, foi sempretime amador, tendo conquistado o Campeonato Candango-1969. Foi em 1966, quando a COENGE S.A. – Engenharia e Construções, que participou da construção de Brasília, desativou-se, trabalhadores desempregados uniram-se para formar um time de futebol, que levou o nome da antiga empregadora. O time foi tri do Torneio de Aniversário do Gama-1967/68/69; campeão da cidade do Gama-1968; campeão invicto do Supercampeonato do Departamento Autônomo da Federação Desportiva de Brasília e campeão da Taça Brasília 1969, o então campeonato amador oficial do DF, que teve 24 times. O título foi levantado no campo do Mariano, no Gama. Dentre outras grandes feitos das rapaziada, venceu o profissional Goiânia EC; empatou com o Tupy-MG e foi a base da Seleção de Brasília que jogou contra o Flamengo-RJ, no Pelezão, em 1969, quando os rubro-negros contavam com Mané Garrincha em sua equipe. A sede do time do Coenge ficava em um alojamento na Quadra 22 do Setor Oeste no Gama.

4 – “Ridiculice” de juízes do Superior Tribunal de |Justiça da Confederação Brasileira de Futebol. Pelo final de 2016, eles anunciaram que o Grêmio Porto-Alegrense-RS seria obrigado a decidir aa Copa do Brasil fora do seu estádio. Motivo: a presença da filha do treinador Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, no campo de jogo, após uma partida, mesmo sem ela influir em nadas. Quiseram tirar o mando de campo no “Tricolor Gaúcho”.do Brasil, par o jogo da volta, ema 30 de novembro, em Porto Alegre. Os gremistas recorreram, reverteram a decisão e, após 3 x 1, no Mineirão, saíram campeões, com 1 x 1 e com Carol voltando a entrar em campo, depois do apito final. A presença dela no gramado fora relatada pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto e o clube enquadrado no artigo 213, por “deixar de prevenir e reprimir invasão de campo ou local da disputa do evento”. Completa “ridiculice”, pois não influíra em nada. A moça foi apenas comemorar com o pai.

5 – Helena Pacheco é considerada a primeira treinadora do futebol brasileiro, por muitos jornalistas. Começou em 1987, com uma equipe feminina de futebol, o que significa que não é dela este privilégio. Antes, no início da década-1980, Ana Maria treinou o time da Desportiva Bandeirante e chegou a vencer o Brasília, um dos dois melhores da época, no DF. Mas aplausos para a mineira Helena, que começou a vida desportiva como atleta, tendo, inclusive, defendido o time feminino de futebol do Vasco da Gama. Depois, treinou equipes femininas de futebol de campo e de salão. Helena carregou quatro canecos nacionais e cinco estaduais-MG, no futebol de campo e, um título nacional e cinco estaduais na quadra. Embora seja considerada a primeira treinadora brasileira, Roseli Cordeiro Filardo foi a primeira mulher no Brasil a obter, oficialmente, o título de técnica de futebol, pela Associação Brasileira de Treinadores de Futebol – ABTF, em 1983.

6 – Ana Maito já bandeirava partidas de futebol, em 1976, em Brasília. Mas Martha Vasconcelos e Silvia Regina são apontada como às primeiras árbitras a atuarem em jogos de futebol masculinos oficiais. Silva Regina foi reconhecida pela Federação Paulista de Futebol, em 1997, trabalhando, inicialmente, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o “Paulistana”. Em 2000, apitou, pela primeira vez, uma partida de futebol masculino da Série “B-1” do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, passou a integrar o quadro de árbitros internacionais da FIFA. Ela foi, também, a primeira mulher a apitar um jogo oficial masculino da Copa Sul-Americana, entre Santos x São Caetano, em 01.10.2003. Em 30 de junho de 2003, pela primeira vez em uma partida masculina do futebol brasileiro da Série A, o treino foi feminino, formado Silva Regina de Oliveira, Ana Paula da Silva Oliveira e Aline Lambert.

7 – Nada como um jacaré atrás do outro. Em 2002, pelo final do Brasileirão da Série C, o Brasiliense foi punido, pela comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça da CBF, devido tumultos durante a primeira partida do quadrangular final contra o Ipatinga-MG, em 13 de novembro, no Serejão. Foram três perdas de mando de campo, multa de R$ 120 mil e obrigação de fazer a sua última partida a 150 km de Brasília, o que ocorreu, no Serra Dourada, em Goiânia, contra o Marília-SP. Além disso, o presidente do “Jacaré”, Luiz Estevão, foi suspenso, por 150 dias, por envolvimento nas balbúrdias. Em dezembro de 2016, a Futebol Brasil Associados, que representava os clubes da Série B do Brasileiro, entregou ao Brasilense o Troféu Fair Play, como equipe mais disciplinada do Brasileirão daquela Segundona. Recebeu 75 cartões amarelos e só oito vermelhos. De quebra, Iranildo foi eleito o melhor jogador da temporada.