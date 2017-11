Greve na CEB

Servidores da Companhia Energética de Brasília (CEB) decidiram, em assembleia ocorrida ontem, cruzar os braços por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Os trabalhadores só retornarão aos postos quando a empresa apresentar uma proposta que atenda às reivindicações da categoria, que passa pelo reajuste salarial. Segundo dados apresentados pelo Sindicato dos Urbanitários (STIU-DF), pela proposta da CEB, o reajuste de salários seria dividido por faixa salarial. Para salários de até R$ 10 mil, o acréscimo seria de 60% da inflação, estimado em aproximadamente 2% no período de 1º de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017. Para salários de R$ 10.000,01 até R$ 15 mil, o reajuste proposto é de 40% do INPC. Salários acima de R$ 15 mil, o reajuste proposto pela empresa é de 30% do INPC. Já o sindicato quer reajuste linear do salário em R$ 1.200, além da recomposição da inflação.

Paralisação na Polícia Civil

Na Polícia Civil, a decisão é por mais uma paralisação de 24 horas, marcada para hoje. Em assembleia convocada pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), a categoria decidiu que, hoje, em todas as delegacias do DF só serão registrados flagrantes e ocorrências graves, como homicídio, latrocínio e estupro. As atividades, que foram suspensas em resposta a falta de avanço no pleito da categoria, voltam ao normal amanhã. Os policiais civis querem que o Governo do DF cumpra o que já é de praxe e implemente a paridade salarial da categoria com a Polícia Federal.



Prioridade para deficientes

Na Câmara Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um projeto que garante ao professor com deficiência prioridade na escolha de turmas. Autor da matéria, o deputado Bispo Renato Andrade (PR) justificou que a proposta está amparada nos direitos constitucionais à proteção e à integração das pessoas com deficiência. Pelas contas de um grupo de professores que acompanhou a votação, cerca de 650 professores, da carreira magistério público, devem ser beneficiados pela propostas. O texto, que já passou pelas comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Educação, Saúde e Segurança (Cesc), deve ir logo a Plenário.

Nomeação no Procon

A nomeação dos aprovados no último concurso do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) era ação aguardadíssima não só pelos agora servidores, como pelo Ministério Público, e toda a sociedade. Ontem, o líder do governo na Câmara Legislativa, deputado Agaciel Maia (PR), fez questão de ocupar a tribuna para anunciar o reforço de 39 pessoas ao quadro de pessoal. E aproveitou para fazer um discurso pró-servidor do órgão: “É a única carreira do governo que não tem reajuste salarial desde 2010. Só com a valorização do servidor teremos um Procon forte.”

Defasagem no Metrô

Os deputados Celina Leão (PPS) e Cláudio Abrantes (sem partido) tomaram a palavra para criticar a falta de servidores no Metrô-DF. Enquanto ela acusou o governo local de descumprir sentença judicial que trata da nomeação de aprovados em concurso público e de terceirizar atividades que seriam exclusivas de servidor, o parlamentar deixou claro o déficit de servidores ao comparar o quadro de pessoal da época em que só existiam sete estações e a situação atual, em que há quase 30. Nas contas de Abrantes, a companhia, que antes contava com 1.050 servidores, hoje funciona com menos de mil efetivos.