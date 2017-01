Glória Perez mantém “ritual” e descarta colaboradores em nova novela

Autora de “A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor” na Globo, Glória Perez não irá alterar o seu costumeiro jeito de trabalhar. Mais uma vez, ela optou por escrever a novela sozinha, em pé como sempre – “porque faz bem à coluna” e descartando os 3 ou 4 colaboradores colocados à disposição. Não é nem o caso do “antes só do que mal acompanhada”, mas por pessoalmente entender, para ela, é melhor assim.

O que Glória não abre mão, no entanto, é do apoio de pesquisadores. Considera fundamental. Agora, por exemplo, terá dois: Sandra Regina e Fabrício Fabretti. A primeira, sua parceira desde os anos 1980, ficará sempre mais concentrada nas ações da Bibi Perigosa e da Polícia Militar, enquanto o Fabrício, em seu primeiro trabalho com a autora, responderá pelo universo Cosplay e Trans.

A teledramaturgia da Globo não se opõe aos métodos de Glória Perez, apesar de achar uma loucura, nos tempos de hoje, alguém escrever sozinho uma novela das nove, com toda a cobrança em torno. De qualquer forma, sabe-se que um profissional, escalado pela emissora, acompanha de perto todo o seu trabalho, pronto para entrar em ação no caso de alguma necessidade.

TV Tudo

Dona do papel

Conhece a Bibi Perigosa?

É como ficará conhecida Juliana Paes, quando sua personagem em “A Força do Querer” se tornar uma perigosa criminosa. E põe perigosa nisso.



Brisa



Ana Maria Braga encerrou suas férias nos Estados Unidos e já está de volta ao Brasil, mas ainda sem retomar seu trabalho na Globo. O retorno ao “Mais Você”, ao vivo, só se dará no dia 6 de fevereiro.

Vilão

Giuseppe Oristanio também estará em “Belaventura”, próxima novela das sete da Record, escrita por Gustavo Reiz.

Marquês Cedric é o personagem, vilão que possui uma cicatriz no rosto provocada por uma queimadura.



Primeira da fila

Sabrina Sato faz sua primeira gravação deste ano, amanhã, em São Paulo, mas que só entrará no ar em um programa de fevereiro.

Do entretenimento, é a primeira a voltar ao trabalho na Record.

Pelo jornalismo

Já, Geraldo Luis fará o seu primeiro “ao vivo” deste ano, na Record, neste domingo.

Ele fechou 2016 com seu melhor desempenho de audiência, tanto em São Paulo quanto no Painel Nacional de Audiência.

Desligada

Elisangela Colodeti deixou a apresentação do “Bom Dia Minas” e a própria Globo.

Cansada de há anos “acordar às 3 e pouco da manhã”, ela tentou mudar de horário. Não conseguiu.

Infantil

A versão para o cinema de “Detetives do Prédio Azul”, sucesso do Gloob, vai reunir 19 atores, sob a direção de André Pellenz, com lançamento previsto para julho.

No time nomes como Mariana Ximenes, Otavio Muller, George Sauma, Aílton Graça, Tamara Taxman e Miriam Freeland. As filmagens já começaram.

Ibope

O “Zorra” da Globo encerrou sábado a segunda temporada, apresentando um leve aumento de audiência em comparação com a temporada de estreia.

Em 2016 o programa apresentou crescimento de 2 pontos na Grande São Paulo e 1, no Rio, chegando a 18 e 20 pontos, respectivamente.

Curioso isso

O Mionzinho, assistente do Marcos Mion no programa “Legendários”, segue à risca a lei do silêncio. Dizem que é “cala boca” em contrato.

Entrevistas, por exemplo, só se for por email.



Bastidor

Gabriel Braga Nunes se prepara para uma cena de “Novo Mundo”, a próxima novela das seis, em cidade cenográfica do Projac.

Ele interpreta o grande vilão da história, Thomas Johnson.

Primeiro dia

A propósito desta substituta de “Sol Nascente”, começaram ontem as gravações em estúdio, movimentando Caio Castro e Luísa Micheletti, Dom Pedro e Noèmie, ela amante do príncipe.

“Novo Mundo” estreia dia 22 de março, uma quarta-feira.



Bate – Rebate

· Flávia Alessandra e Marcelo Serrado filmaram juntos, pela primeira vez, na terça-feira, para “A Justiça é Para Todos”…

· …Ela, como uma delegada, e ele, no papel de Sérgio Moro. É o filme da “Lava Jato”.

· A estreia do “BBB” levantou a audiência da Globo, tanto em São Paulo como no Rio, se comparado a faixa horária das 4 últimas segundas…

· …Na primeira praça, 29 pontos com 43% de participação e crescimento de 5 pontos…

· …Na segunda, 31 pontos e 49% de share, um crescimento de 6 pontos.

· O Discovery estreia dia 17 de março, às 20h40, em 8 episódios, o “Garagem Hot Rod”, em coprodução com a Mixer…

· … O programa acompanha a rotina de uma oficina em São Paulo que transforma modelos clássicos de carros e pick ups em Hot Rods, automóveis antigos, principalmente das décadas de 20, 30 e 40, customizados com rodas largas, carrocerias com visual agressivo e potentes motores V8…

· …O destaque fica também para os pedidos inusitados de alguns clientes, como uma Suburban clássica feita em homenagem a um cachorro e até mesmo um carro “caçador de zumbis”.

· Monica Iozzi, além do cinema, com vários convites no gatilho, fará investidas na televisão paga.

· Giovanna Antonelli deve anunciar seu novo trabalho na Globo assim que terminarem as gravações de “Sol Nascente”. Ela não para.



C´est fini

Multishow deu a largada terça-feira nas gravações de mais uma temporada do “Prêmio Multishow de Humor”, com Bento Ribeiro, Dani Valente, Marcelo Marrom, Natália Klein e Sérgio Mallandro, que terá 20 episódios.

Entre os jurados, que serão convidados especiais, Katiuscia Canoro, Rafael Infante, Rafinha Bastos e Simone Gutierrez. A apresentação segue com Fábio Lins e sua estreia acontecerá neste primeiro semestre.

