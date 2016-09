Globo planeja novo Sai de Baixo para noites de domingo com Tom Cavalcante

Tweet no Twitter

A Globo está desenvolvendo a passos largos um novo programa para as noites de domingo, após o “Fantástico”. Escrito por Marcelo Saback, será um humorístico com plateia e participação de grandes nomes do humor liderados por Tom Cavalcante, dentre eles, Fabiana Karla, Rodrigo Sant’anna e Talita Carauta.

O projeto está correndo no departamento do Boninho e já provoca uma grande expectativa, porque até agora, apesar dos muitos tiros naquela faixa, ainda não foi possível criar algo que pudesse neutralizar o “Programa Silvio Santos” do SBT.

Os filmes, “Planeta Extremo” e até mesmo coisas como o “Tomara que Caia”, de triste lembrança para todos, não surtiram efeito. Apenas o formato “Big Brother” tem bons resultados, no seu período de apresentação, frente ao concorrente.

Por tudo isso, essa tentativa de um novo “Sai de Baixo”, com o mesmo Tom Cavalcante e que marcou época na emissora, já cria toda uma atmosfera e possibilidade de bons resultados. Importante reforçar que o produto está em desenvolvimento e depende da aprovação do diretor-geral Carlos Henrique Schroder.

Se receber sinal verde, poderá estrear ainda este ano ou depois do “BBB 17”, em abril.

TV Tudo

Especial do rei – 1

A Globo confirma a presença de Roberto Carlos na sua programação especial de dezembro.

Portanto foram exagerados os boatos disparados nos últimos meses de que não haveria o programa na sua grade deste ano.



Especial do rei – 2



O especial do Roberto será dirigido por Mário Meirelles, com supervisão artística de LP Simonetti, fotografia de Césio Lima e cenário assinado por Fernando Schmidt.

Segundo a Globo, o formato vai reunir um mix de clipes, show e documentário.

“A ideia é diversificar, ser mais do que um show”, diz a emissora.

Procura

A produtora Bossa Nova Films começa a selecionar artistas para o elenco de “A Turma da Mônica”.

O filme, desta vez sem ser desenho mas com a participação de atores, ainda não tem previsão de lançamento.

Família

Em “Rock Story”, substituta de “Haja Coração”, Herson Capri vai fazer o Gordo, dono de uma gravadora e pai de Diana (Alinne Moraes).

Ainda neste núcleo, a garotinha Lara Cariello, como Chiara, filha de Diana e de Gui (Vladimir Brichta).

Sintonia

A propósito de “Rock Story”, a parceria entre a autora Maria Helena Nascimento e o supervisor Ricardo Linhares é constantemente elogiada no Projac.

Estão afinados no roteiro e cada um respeitando o espaço do outro.

Lutas tribais

A Academia de Filmes está gravando uma série documental para o canal Combate, “Espírito da Luta”, ainda sem previsão de estreia. Para o episódio “Lutas Tribais do Brasil”, dirigido por Tadeu Jungle, a equipe acabou de voltar do Pará, onde filmou a Luta Marajoara.

Em breve, será a vez de registrar a capoeira, em Salvador. O time do diretor Tadeu Jungle também esteve no Xingu, onde captou a luta huka huka.

E mais…

Ainda durante os trabalhos no Xingu, os profissionais dormiram em redes numa oca e enfrentaram um calor intenso. Também presenciaram diversas queimadas na região e, ainda, havia uma onça à espreita, matando os cachorros da tribo Kamayurá.

Ou seja, naquela circunstância, sair para uma voltinha a noite, nem pensar.

Distância disso

Ao aumentar sua carga de informação diária, com a volta do “SBT Notícias” a partir de terça-feira, o SBT acabou recebendo muitos elogios.

Principalmente pelo fato deste investimento e por continuar resistindo bravamente ao assédio de igrejas. Silvio Santos, decididamente, não quer saber disso.

Exceção

Em se tratando de cabeça de rede e suas emissoras próprias, o SBT é o único que não possui qualquer traço de programação religiosa.

Já as suas afiliadas…



Cantina da Tancinha

Nesta segunda-feira, em “Haja Coração”, na Globo, será exibida a sequência em que a família de Tancinha (Mariana Ximenes) inaugura a cantina italiana na Vila Madalena.

“Tenho o gosto pela cozinha, mas não tenho o dom. Gosto de receber, de produzir, montar uma mesa lindamente, preparar um bom cardápio. Sei me virar, mas prefiro deixar o fogão para quem sabe muito”, diz Mariana.

Bate – Rebate

· Luigi Baricelli participa do Fox Sports Rádio, terça-feira, para falar do “Escola para Maridos”…

· … O programa estreia terça-feira, às 22h45, no Fox Life.

· Nenhum programa estreia na Globo sem antes passar pela etapa de pilotos…

· …No plural mesmo…

· … Uma prática que deveria ser seguida por todas as emissoras.

· A volta de “Cheias de Charme”, nesta segunda-feira, está entre os destaques da Globo.

· No ar em “Escrava Mãe” na Record como o abolicionista Atila, Leo Rosa vai voltar aos palcos com a peça “Bruta flor”, a partir de novembro, em SP.

· “Malhação 2004”, em reta final no Viva, tem feito a alegria do canal pago…

· …Terça-feira, uma vez mais, foi líder de audiência no seu horário.

· Daniel Ortiz escreve os últimos capítulos da novela “Haja Coração”…

· …Elogiado na Globo, o autor pretende continuar na faixa das 19h.

C´est fini

Nem poderia ser diferente: Tony Ramos tomou conta das gravações da série “Vade Retro” que estreia em abril na Globo.

Quem teve a oportunidade de conferir as primeiras semanas de gravações, garante que ele conseguiu se superar.

Tony vive um empresário, Abel Zebul, que não mede esforços para atingir seus objetivos.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!