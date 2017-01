Globo instala Big Fones em 10 cidades do país para promover estreia do BBB

A Globo estreia nesta segunda-feira a 17ª edição do “Big Brother Brasil”, agora com Tiago Leifert na apresentação, em substituição a Pedro Bial. Pela primeira vez, o programa terá início em uma segunda-feira e já mostrando serviço: duas duplas de gêmeos vão competir para garantir as últimas vagas. Apenas um irmão de cada dupla seguirá em frente e se juntará aos demais 13 competidores, amanhã.

Além disso, para promover esta nova temporada, a emissora preparou uma ação com afiliadas, instalando réplicas do Big Fones em 10 cidades do país. Os aparelhos estarão presentes em shoppings centers e praias de diferentes estados.

As pessoas que conseguirem atender a chamada irão participar de brincadeiras e levar brindes do programa para casa. Segundo a Globo, os Big Fones tocarão simultaneamente, de meia em meia hora, durante toda esta segunda-feira.

Fazem parte da ação as afiliadas TV Gazeta Alagoas, EPTV Sul de Minas, TV Gazeta ES, TV Bahia, RBS TV RS, Rede Amazônica, TV Liberal, RPC e TV Integração e os aparelhos serão instalados nas cidades de Maceió-AL, Varginha-MG, Vitória-ES, Salvador-BA, Barreiras-BA, Capão da Canoa-RS, Manaus-AM, Belém-PA, Curitiba-PR e Uberlândia-MG.



TV Tudo

Congelado

Para o “BBB-17”, a Globo promete “uma casa repleta de novidades e muita diversidade”, novo apresentador…, mas o dinheiro para o grande vencedor continua o mesmo.

Os participantes vão brigar, novamente, pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Quer saber… Tá bom demais!



Suspense 1



A Bandeirantes tem declarado internamente que a segunda temporada do “X Factor” vai estrear em agosto.

Só precisa avisar também para os jurados e apresentadores, que até o momento não foram procurados por ninguém para fechar um novo contrato.



Suspense 2



A parceira Fremantle Media é outra que também não se manifesta oficialmente sobre a nova temporada do “X Factor”.

Talvez pelo fato de Simon Cowell, dono do formato, não ter dado ainda aval para a sua realização. Ele sentiu a repercussão negativa no Brasil, pelas redes sociais.



Ganhando espaço

Joana Treptow é um nome que começa a chamar a atenção no jornalismo da Band.

Com base no Rio de Janeiro, ela tem participado com muita segurança dos principais informativos e também do “Café com Jornal”.

Novos nomes

Além de Bruno Gadiol, Matheus Abreu, Malu Galli, Ângelo Antônio e Mouhammed Harfouch, Carol Macedo também vai integrar o elenco da próxima temporada de “Malhação”, escrita por Cao Hamburger e dirigida por Paulo Silvestrini.



Lançamentos

A Globo informa ainda à coluna que vai promover o lançamento de vários nomes nesta “Malhação” de Hamburger.

Nomes que já foram aprovados em testes.



Aquecimento

Record deu início à fase de preparação com o elenco para a minissérie “Conselho Tutelar”.

Falta, no entanto, marcar a data de estreia.



Desfalque

Ricardo Petraglia não vai integrar o elenco da nova temporada de “Conselho Tutelar”.

A informação que corre nos interiores da Record é que o ator está processando a emissora.

Ponto de interrogação

Na Record, as informações sobre a volta de “A Fazenda” ainda são conflitantes.

Porque o orçamento do programa é muito alto e está cada vez mais difícil buscar esse investimento no mercado.

Não tem erro

Em todo caso, se a Record conseguir viabilizar uma próxima “Fazenda”, algo que muitos consideram difícil, não existe um plano B para a apresentação. Esse trabalho será de Roberto Justus.



Cara nova

Tiago Marques será uma das novidades da novela “O Rico e Lázaro” na Record vivendo um arqueiro hebreu, Abel, irmão do protagonista Asher (Dudu Azevedo).

Para o seu primeiro papel na TV, ele se prepara com a diretora e professora de teatro, Bia Oliveira, que o escolheu para estrelar o espetáculo “Romeu e Julieta”.

Bate – Rebate

· César Filho está de volta ao comando do “Hoje em Dia” na Record.

· Bárbara Evans, agora, se volta para o Carnaval.

· Para onde vai Cauã Reymond? Novela de Walcyr Carrasco ou de Aguinaldo Silva?…

· … A prioridade do “passe” do ator parece estar com o Carrasco.

· Outra característica ruim dessa nova MTV é a quantidade absurda de reprises.

· Quase todas as equipes de produção do SBT voltam ao trabalho nesta semana.

· Daniela Albuquerque retoma as gravações do “Sensacional”, na Rede TV!, nesta segunda-feira.

· A segunda temporada de “O Zoo da Zu” tem estreia definida para 20 de março no Discovery Kids…

· …Exibição de segunda a sexta em dois horários, às 12h e às 18h30, e agora sob a direção de Fernando Gomes, o mesmo de “Ilha Rá-Tim-Bum”, “Cocoricó” e “Vila Sésamo”.



C´est fini

A primeira temporada de “Pesadelo na Cozinha”, com o chef Erick Jacquin, estreia dia 26, quinta-feira, às 22h30, na Bandeirantes.

E a emissora já admite estar pensando em uma segunda temporada para o programa, que também será levado ao ar aos domingos no Discovery Home & Health, a partir do dia 29, às 20h05.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!