Define muito bem a curta história de lutas e glórias do meu saudoso amigo, o todo poderoso diretor-executivo da OIC – Organização Internacional do Café, Robério de Oliveira Silva. As pessoas que compartilharam de sua prazerosa companhia têm na lembrança sua simpatia, inteligência e perspicácia ao passar por diversos cargos de expressão no setor cafeeiro, e, conduzir com extrema maestria negociações expressivas.

Arrojado

Publicidade

Robério, que foi um dos grandes responsáveis por figurar e consolidar o nome do Brasil entre os maiores países produtores do setor receberá muito justa homenagem póstuma do governo de Minas Gerais, quando da realização da Semana Internacional do Café, durante a EXPOMINAS, no próximo dia 25. Quem assina o convite é o secretário de Agricultura e Abastecimento, Pedro Leitão.

Alerta

Mais recentes pesquisas mostram queda de popularidade do prefeito de São Paulo, meu amigo João Doria. Está agora com apenas 32% dos eleitores, enquanto o governador Geraldo Alckmin está bem à frente com 42% nas intenções para a presidência. Um conselho ao Doria: pare com essas viagens internacionais e aos Estados. Elas são vistas pelos eleitores paulistanos como benefício pessoal em favor de sua candidatura, em detrimento de ações e obras em favor da população de São Paulo.

Crise

Mestre e doutor pela Universidade de Harvard, o antropólogo fluminense Roberto Da Matta, cujo olhar nos ajuda a entender as crises do Brasil, acaba de escrever artigo no jornal O Globo confessando o seu total desencanto: ‘Não há mais, no mundo em que vivemos, a possibilidade de consertarmos o Brasil”. Parece que ele tem razão. O problema do Brasil vai muito além da corrupção. Há problemas graves na economia, na saúde, na educação, na segurança, nos transportes, em tudo. Pelo jeito, não há mais Governo que dê jeito.

Revista Avanzzo

Com a modelo Lorena Loschi na capa e editoriais protagonizados por Wizy Marques, Isabella Souza e Bianca Alves, a mag apresenta o seu Verão 2018 em 100 páginas. Os cliques são de João P. Teles e a produção de Marcus Barozzi. A publicação traz, ainda, uma entrevista com a badalada e talentosa arquiteta Karla Amaral.

Pagamento do PIS

A Caixa Econômica Federal iniciou ontem o pagamento das cotas do PIS para pessoas com idade superior a 70 anos, conforme a Medida Provisória 797/2017. Mais de 3,59 milhões de brasileiros têm direito ao saque das cotas a partir de outubro. O valor total disponível para saque neste mês ultrapassa R$ 6,7 bilhões e equivale a 60% do total disponibilizado pela medida.

Criançada

O Venâncio Shopping recebe o Colégio Logosófico de Brasília para um dia de atividades lúdicas para crianças com o tema: ‘Por um Mundo Melhor’. Palhaços, histórias, teatro, música, circuito de psicomotricidade, oficina de sucata e de cupcake. Tudo de graça! É só chegar e aproveitar. Amanhã, das 11h às 15h.

Obras

Agita a Casa Thomas Jefferson, às 18h, o lançamento de dois livros sobre Oswaldo Aranha, advogado, político e diplomata brasileiro que presidiu a primeira Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1947. A apresentação das obras “Oswaldo Aranha: uma fotobiografia”, de Pedro Corrêa do Lago, e “Oswaldo Aranha, um estadista brasileiro”, de Sérgio Eduardo Moreira Lima, Rogério de Souza Farias e Paulo Roberto de Almeida será seguida de debate com a participação do embaixador Rubens Barbosa e do diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, Paulo Roberto de Almeida.

O Oscar da Política

Os parlamentares que melhor representaram os brasileiros no Congresso Nacional durante o ano de 2017 foram homenageados ontem na 10ª edição do Prêmio Congresso em Foco, em noite de gala, no Unique Palace. Para a eleição, foram considerados os votos populares feitos via internet, a opinião dos jornalistas que cobrem o Parlamento e as indicações de um juri especializado no tema.

Wine Set

Dia 4 de novembro, movimenta o CICB, a partir das 16h, a 3ª edição da festa Wine Set. Já conhecido pelo sucesso das edições anteriores, o evento é harmonizado com os melhores rótulos de vinhos rosés, brancos, tintos e espumantes. O menu tem a assinatura da Sweet Cake Buffet, em sistema open food.

Amizade

Grandes amigos de longa data, desde os tempos da EBN – Empresa Brasileira de Notícias nos anos 1980, os jornalistas Jota Alcides e Luiz Recena, distanciados por circunstâncias da vida, se reencontram nessa semana na entrada da Caixa Econômica do Deck Lago Norte. Com longo e afetuoso abraço, celebraram a amizade e a vida. Jota Alcides, depois de dirigir por 13 anos o Fatorama, primeiro jornal fast-news do Brasil, agora é assessor do ministro da Educação, Mendonça Filho, e Luiz Recena, depois de uma temporada na imprensa da Bahia, voltou para Brasília e está na EBC – Empresa Brasileira de Comunicação.

Enlace

O casamento da bonita Bruna Resende com Rafael Lacerda vai movimentar, neste sábado, o charmoso balneário baiano de Trancoso. Voos e pousadas lotadas para prestigiar o casal!